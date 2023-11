Poste macina utili e rivede al rialzo le stime. Acconto sulla cedola da 24 centesimi

Poste italiane chiude il terzo trimestre con un utile in rallentamento. Ma, forte dei solidi risultati sui nove mesi, rivede al rialzo di 100 milioni le previsioni di utile operativo per la fine dell’anno. Il mercato mostra di apprezzare la performance del gruppo che il 22 novembre pagherà un acconto sui dividendi di 24 centesimi per azione (DPS), per un totale di 307 milioni, +13% rispetto allo scorso anno. Così a Piazza Affari, a metà seduta, il titolo saliva dello 0,8% limando i guadagni di apertura (+2%).

Per gli esperti, il denaro sul titolo testimonia l’appel dell’azienda pubblica di cui il governo vorrebbe cedere una nuova tranche. Argomento, quest’ultimo, su cui il management non si sbilancia. “Sul tema, non spetta a noi commentare, ma al nostro azionista” ha precisato il numero uno Matteo Del Fante nel corso della conference call con gli analisti seguita alla comunicazione della trimestrale. Ma è chiaro che i risultati positivi rendono Poste un asset che fa gola agli investitori internazionali.

Risultati solidi nonostante un contesto difficile

Poste ha archiviato il terzo trimestre con 2,8 miliardi di ricavi , in crescita del 3,6% su base annua. Nello stesso periodo l’utile netto si è attestato a 382 milioni, in calo del 15,9% rispetto al terzo trimestre del 2022. I ricavi da corrispondenza e pacchi sono lievitati dell’1,9% a 860 milioni. I servizi assicurativi hanno segnato un aumento dei ricavi del 6,5% a 371 milioni. Positivi anche i ricavi da pagamenti e mobile con un aumento del 36,6% a 405 milioni. In controdentenza solo i servizi finanziari con ricavi in calo del 3,1% a 1,4 miliardi.

Sui nove mesi, come evidenziato dal management, sono evidenti i risultati ottenuti dalla strategia messa in campo da Del Fante: da gennaio a settembre, Poste ha realizzato ricavi per 8,9 miliardi (+3,6%) e utili netti per 1,5 miliardi (+5,8%).

Il segmento assicurazioni fa meglio del mercato

In particolare, nel segmento assicurativo, “la raccolta netta positiva nel settore assicurativo è al di sopra del livello di mercato e risulta abbinata ad un tasso di riscatto anticipato inferiore alla metà del tasso di mercato, contribuendo al successo della nostra attività assicurativa in un contesto di mercato sfidante” ha spiegato Del Fante.

“Il comparto assicurativo Danni continua a crescere, anche grazie al consolidamento di Net Insurance, che rappresenta un fattore capace di accelerare la crescita del business della Protezione. Pagamenti e Mobile continuano a registrare una crescita a doppia cifra, grazie alla nostra leadership nell’e-commerce, al maggiore utilizzo delle nostre carte dovuto alla migrazione strutturale dal contante ai pagamenti elettronici, oltre al consolidamento di LIS. La nostra offerta PosteEnergia è stata accolta con entusiasmo dai clienti, con oltre 400.000 contratti firmati ad oggi, ben al di sopra del piano originario che avevamo previsto per la fine del 2023″.

I dati positivi hanno consentito al management di premiare azionisti e dipendenti

Il consiglio di Poste ha infatti deliberato la distribuzione, a titolo di acconto, a novembre, di parte del dividendo ordinario previsto per l’esercizio 2023, per un importo pari a 0,237 per azione. In totale, il gruppo distribuirà 307 milioni in crecita del 13% rispetto al precedente esercizio. L’acconto sarà messo in pagamento dal 22 novembre, con stacco cedola il 20 novembre e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) il 21 novembre. Inoltre, sempre a novembre, il gruppo corrisponderà a tutti i dipendenti un bonus una tantum di 1.000 euro, concordato ad agosto.

Guidance 2023 rivista al rialzo

Forte dei solidi dati dei rimi nove mesi, il management ha rivisto al rialzo di 100 milioni di euro l’obiettivo di risultato operativo 2023, che sale quindi da 2,5 a 2,6 miliardi, leggermente sopra al consensus. “I risultati dei primi nove mesi del 2023 vanno oltre il nostro piano strategico, con ricavi in crescita su base annua del 7%, pari a circa 9 miliardi di euro e un risultato operativo (EBIT) che ha raggiunto euro 2,1 miliardi” ha evidenziato Del Fante. “Tutto ciò è stato ottenuto anche grazie ad una continua razionalizzazione dei costi, in un contesto caratterizzato da inflazione. Sulla base di questi solidi risultati, rivediamo al rialzo la nostra guidance sul risultato operativo (EBIT) per il 2023, dall’obiettivo originario di 2,5 miliardi a 2,6 miliardi. Il 22 novembre pagheremo un acconto sui dividendi di 24 centesimi di euro per azione (DPS), per un totale di 307 milioni, che risulta in crescita del 13% rispetto allo scorso anno” ha evidenziato Del Fante.

C’è attesa sul mercato per il nuovo piano industriale a marzo

La performance di Poste convince gli analisti. Per Intermonte si tratta di dati in linea con le attese, mentre per Equita sono anche leggermente superiori al consensus di mercato. Ma l’attenzione degli investitori è concentrata sui progetti per il futuro che verranno svelati dal management il prossimo 20 marzo. “Stiamo lavorando al nostro nuovo piano strategico che presenteremo il prossimo anno insieme ai risultati per l’intero esercizio del 2023. Con il nuovo piano andremo a delineare la strategia alla base della trasformazione del nostro business logistico e dell’evoluzione del nostro modello di servizio, volto a massimizzare il valore della nostra piattaforma” ha concluso il manager.