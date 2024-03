Piazza Affari piatta. Mps contiene le perdite. Corre il Btp

Piazza Affari apre sostanzialmente invariata, con Monte dei Paschi che contiene le perdite dopo la cessione del 12,5% da parte del Mef. La Borsa di Milano è in linea con le principali piazze europee, con Parigi che cede lo 0,05% mentre Francoforte segna un frazionale -0,02%. Stesso andamento per Wall Street alla vigilia, che aspetta il dato dell’inflazione di marzo, venerdì prossimo, per avere indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria. Contrastate le piazze asiatiche.

Vendite sui bancari

Il tema di giornata a Milano è Mps. Ieri il Mef ha ulteriormente ridotto la sua quota, incassando circa 650 milioni di euro. Il titolo cede il 2,4% e trascina con se il comparto dei bancari, con gli investitori che approfittano per trarre profitto dopo la corsa del settore nelle ultime settimane. In luce Nexi, che sale dell’1,87% con il rinnovo dell’accordo con Unicredit sui sistemi di pagamento della banca di piazza Gae Aulenti.

Il Btp piace agli stranieri

Il tasso di rendimento del decennale è sceso a 3,64%. IlSole24Ore riporta stamattina che a fine 2023, secondo i dati aggiornati dei censimenti periodici pubblicati dalla Banca d’Italia, il debito italiano detenuto fuori dai confini nazionali era il 27,6%, cioè lo 0,8% in più rispetto a 12 mesi prima. A fine 2019 la fetta di titoli di Stato in mano estera era 31,9% In valori assoluti: al 31 dicembre scorso gli investitori stranieri detenevano 51,1 miliardi in più rispetto alla stessa data del 2022.