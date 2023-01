Saipem, da inizio anno titolo in rialzo del 22%: tutti i motivi per cui vola a Piazza Affari

Saipem, perché il titolo vola a Piazza Affari

Saipem dieci anni dopo. Cade, infatti, il prossimo 29 gennaio l’anniversario del grande Buco Nero in cui è caduta una delle stelle dell’imprenditoria italiana oltre che di Piazza Affari. Nel frattempo la quotazione, che proprio nell’imminenza del crollo aveva raggiunto il top di 50 euro, si è frantumata. Va considerato infatti che anche i 50 centesimi di minimo dello scorso anno era frutto di un raggruppamento.

Questo per dire che le azioni di dieci anni oggi sono granelli di polvere e oggi è un’altra storia. Perché nel frattempo sono stati effettuati due aumenti di capitale per un totale di 4,5 miliardi, è cambiato l’azionariato. Cdp ha affiancato l’Eni e ha preso il governo del gruppo con la nomina a ceo di Alessandro Puliti. Scelta arrivata dopo il licenziamento di Francesco Caio, che fin quando è rimasto in carica ha lanciato tre profit warning di fila gettando il mercato nello sconforto.

La miglior blue chip da inizio anno

Non è mancato nemmeno un episodio piuttosto sospetto. Protagonista Blackrock, colosso Usa del risparmio gestito, che riuscì a vendere il suo 2,3% di Saipem proprio il 28 gennaio 2013. Il giorno successivo, prima dell’apertura del mercato i vertici del gruppo annunciarono la fine del sogno. Il titolo perse il 30% in pochi minuti crollando sotto 20 euro. Da allora non si è più ripreso.

Fino a ottobre quando è cominciata la risalita e le luci della stella sono tornate ad accendersi. Con un balzo dell’8,56% a 1,37 euro. Nell’ultima settimana il titolo è salito del 14%, che porta al 22% la cavalcata dall’inizio dell’anno. Con questo rialzo Saipem è diventata la miglior blue chip dall’inizio dell’anno.

I tre elementi che fanno volare il titolo di Saipem

Tre gli elementi decisivi del cambio di prospettiva. Il primo è il nuovo management, che ha concentrato l’attività su quello che Saipem sa fare meglio: le piattaforma mare insieme al nuovo business dell’energia rinnovabile.

Il secondo è che, dopo tanti profit warning, a ottobre sono stati annunciati risultati migliori delle attese. E il terzo è che le possibilità che il processo in Algeria si chiuda positivamente sono in aumento. Sono infatti già cadute due imputazioni su tre.

Le valutazioni degli analisti

Tra i preferiti di Banca Akros per il 2023

Saipem snobba l’andamento fiacco dell’oro nero e trova un forte sostegno nelle ultime indicazioni arrivate dagli analisti. Banca Akros si è espressa in termini molto positivi sul titolo, ribadendo la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 1,4 euro. Saipem compare nella lista delle 14 azioni preferite di Banca Akros, ossia tra quelle che a detta degli analisti potrebbero performare meglio del mercato quest’anno.

Mediobanca Securities

Anche per gli analisti dell’istituto di Piazzetta Cuccia, Saipem è destinato a fare meglio del mercato. Tanto che hanno reiterato la raccomandazione “outperform”, con un target price rivisto verso l’alto da 1,2 a 1,5 euro. Gli analisti giustificano il loro ottimismo sul titolo anche alla luce della loro convinzione secondo cui il mercato non riflette ancora pienamente il potenziale dei risultati che Saipem potrà conseguire nel corso dei prossimi anni.

Bank of America

Ha alzato il target price a 1,8 euro dopo l’annuncio che il gruppo ha vinto altre due gare da 900 milioni.