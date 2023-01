Hotel di lusso, cene e aerei privati per i pacchi Amazon: così Ftx ha sperperato i soldi dei clienti

Ecco come Ftx ha sperperato i soldi dei clienti

Oltre 40 milioni di dollari tra hotel di lusso, pranzi e cene, aerei privati per portare i pacchi Amazon da Miami alle Bahamas e tanti altri vizi: è così che Ftx e il suo ceo Sam Bankman-Fried avrebbero sperperato i soldi dei clienti. A dirlo è Business Insider, che cita alcune delle carte del processo per bancarotta in corso che ha potuto visionare.

Documenti che vanno del dettagli e spiegano in che modo l’ex colosso delle criptovalute abbia speso senza troppi problemi i fondi versati dai clienti, rendendo impossibile salvare la società una volta andata in cattive acque. Al centro di tutto ci sono le Bahamas, sede dell’azienda, dove i dipendenti di Ftx, e in particolare Bankman-Fried, ne avrebbero approfittato per tenere un tenore di vita di primo livello.

Oltre 15 milioni di dollari per gli hotel

In base ai documenti visionati da Business Insider, Ftx ha speso da gennaio a settembre 2022 ben 15,4 milioni di dollari in alberghi di lusso. La fetta più grossa Ftx l’ha spesa all’Albany Hotel. Si tratta di un resort di lusso affacciato direttamente sull’oceano, con porto turistico privato e un campo da golf. Lì Bankman-Fried ha alloggiato per numerose volte in un attico fino al suo arresto.

Tanti soldi – per l’esattezza 3,6 milioni di dollari – sono stati spesi anche al Grand Hyatt, hotel a 4 stelle al centro delle cronache per aver ospitato il ricevimento per i principi britannici William e Kate nel marzo 2022. Un albergo in cui il prezzo minimo per una camera è di 369 dollari a notte. Nel complesso, considerati i 1.310 dipendenti di Ftx, l’azienda ha speso in media 1.200 dollari ciascuno in nove mesi solo per pernottamenti in hotel

Da pranzi e cene agli aerei privati per i pacchi Amazon

Tra le altre voci che compongono i 40 milioni di dollari spesi in nove mesi solo di comodità e vizi vanno segnalati anche i 6,9 milioni di dollari spesi in “pasti ed intrattenimento”. Basti pensare che Bankman-Fried era solito spendere fino a 2.500 dollari a pranzo in un famoso bistrot di Nassau, secondo Fox Business.

Ma la spesa più particolare da segnalare è sicuramente quella relativa ai pacchi Amazon. Il colosso di Jeff Bezos non consegna alle Bahamas. Per questo la compagnia era solita prenotare aerei privati per trasportare da Miami alle isole i pacchi Amazon dei dipendenti. Per questo servizio Ftx ha speso oltre 500 mila dollari, in base a quanto riportato dal Financial Times. A cui aggiungere, ovviamente, 3,9 milioni di dollari per i voli del personale.