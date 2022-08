In Bankitalia dipendenti coccolati anche con le colonnine elettriche

I dipendenti di Bankitalia

In tempi di transizione ecologica, ognuno punta a dare il buon esempio. Su tutte le istituzioni, chiaramente. Così alla Banca d’Italia non vedevano l’ora di cogliere al volo l’occasione di seguire la nuova terra promessa: il contrasto alle emissioni inquinanti. Impegnandosi a fornire ai dipendenti un benefit, per il futuro, davvero niente male: le colonnine per la ricarica delle auto elettriche direttamente all’interno delle sedi, così da evitare il disturbo di doverle cercare lungo le strade romane, assolate d’estate e trafficate tutto l’anno.

Insomma, l’auto elettrica per il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco – o per qualsiasi altro dirigente o dipendente che ne possiede una – deve essere sempre pronta per l’uso, senza andare a caccia di una colonnina libera nella giungla metropolitana. Mai sia che la batteria non sia al cento per cento dell’energia e ci si debba contendere il posto con un comune cittadino romano.

