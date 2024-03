Ex Ilva, Lucia Morselli indagata per inquinamento ambientale

La Procura di Taranto ha aperto un’inchiesta nei confronti dell’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli. L’ex manager, in carica fino a poche settimane fa, è accusata di inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L’avviso di proroga delle indagini è stato notificato a Morselli dal giudice Francesco Maccagnano.

L’indagine si concentra sulle emissioni di benzene provenienti dal polo siderurgico tarantino. Il 10 gennaio scorso, i carabinieri del Nucleo operativo ed ecologico di Lecce hanno notificato un ordine di acquisizione di documenti relativi allo stabilimento ex Ilva. I pubblici ministeri Francesco Ciardo e Mariano Buccoliero coordinano l’indagine sulla cosiddetta “emergenza benzene”, sollevata da un esposto dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria.

Prima del sequestro, Arpa Puglia aveva diffuso i dati sul monitoraggio dell’inquinamento ambientale a Taranto e provincia per il 2023, elaborati con Omniscope. Il report evidenzia un peggioramento dell’ambiente rispetto agli anni precedenti. Nel quartiere Tamburi, vicino all’ex stabilimento Ilva, le concentrazioni di benzene sono aumentate del 14,93% nel 2023 rispetto al 2022.

Acciaierie d’Italia Spa, nel corso degli anni, ha tentato di implementare piani per ridurre le emissioni e l’impatto ambientale, ma i risultati sono stati limitati. L’analisi della Dichiarazione Ambientale di AdI Energia ha mostrato che gli obiettivi di riduzione dell’amianto nella Centrale di Taranto, fissati per il 2023, sono in forte ritardo. Tra il 2020 e il 2022, le risorse impiegate dalla Centrale hanno registrato incrementi, ad eccezione dell’uso di prodotti chimici e ausiliari. Le emissioni totali della Centrale sono aumentate da 3.444.719 tonnellate a 3.747.682 nel medesimo periodo.