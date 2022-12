Giochi Milano-Cortina, Malagò assicura: «Tutto pronto entro il 2025»

I lavori per i Giochi Milano-Cortina

Esordio non proprio con il botto per la prima conferenza stampa del nuovo ad di Milano-Cortina Andrea Varnier anche per via del Flash Mob olimpico un po’ squinternato effettuato davanti a Palazzo reale a Milano. Certo è che, in conferenza stampa tenuta a Palazzo Reale con il sindaco Beppe Sala in prima fila ma non tra i relatori, la commissione del Cio, Comitato Olimpico Internazionale, venuta a Milano per controllare lo stato dell’arte della preparazione dell’evento sportivo, ha rilasciato solo dichiarazioni formali.

Mestamente loquace invece il presidente del Coni e della fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò che non ha negato i ritardi. “Sappiamo quali sono problemi e criticità causati anche dalla pandemia ma penso che in poco tempo verranno risolti”. Malagò ha chiesto anche l’adeguamento dello Stadio di San Siro dove si svolgerà la cerimonia di apertura. Pare ovvio comunque che in solo 4 anni sarebbe impossibile realizzare il nuovo impianto chiesto da Inter e Milan. “A noi va bene tutto – ha aggiunto – ma San Siro va adeguato ai parametri richiesti per una cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici”. E quindi, se il nuovo stadio, come pare, si farà, saranno soldi sprecati per adeguare un impianto che qualcuno vorrebbe addirittura abbattere.

Tra i motivi di soddisfazione di Malagò c’è invece per la nomina di Varnier, che ha sostituito Vincenzo Novari, e che dovrà recuperare il tempo perduto. “Non riguarda solo la persona. Finalmente il Governo è a bordo, con tutto quello che implica”. Ossia? Ovviamente i soldi dato che le spese sono lievitate e gli sponsor ancora latitano. Varnier si è detto emozionato ma contento della squadra che ha trovato, oltre 100 persone, “tutte motivate”, ha detto.

Ma non forse non abilissime nell’organizzare Flash Mob. Quanto alle tempistiche Malagò ha assicurato che i lavori finiranno entro la fine del 2025. “Forse anche qualcosa prima – ha aggiunto – per avere le sedi di gara pronte per i test events. C’è un cronoprogramma, è interesse di tutti che venga rispettato e vale per il villaggio olimpico (a Milano che sarà realizzato da Coima ndr) così come per l’Arena Santa Giulia. Mentre sul Pala Sharp ci sono meno lavori rispetto al previsto”.