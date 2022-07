Twitter, perdita a sorpresa: in rosso per 270 milioni di dollari

I conti del secondo semestre di Twitter

La compagnia statunitense Twitter, proprietaria della nota piattaforma social, ha riportato un’inattesa perdita netta pari a 270 milioni di dollari nel secondo trimestre dell’anno. Lo ha reso noto la stessa società, che nel periodo in esame ha registrato entrate per 1,18 miliardi di dollari, in calo dell’un per cento rispetto a un anno fa. Con una contestuale crescita di costi e spese, la compagnia ha riportato una perdita netta di 270 milioni di dollari, in forte contrasto con i profitti per 66 milioni di dollari registrati nello stesso periodo del 2021.

Gli analisti si aspettavano entrate pari a 1,3 miliardi di dollari. Si tratta di risultati molto al di sotto delle aspettative di Twitter, che per quest’anno prevedeva una crescita del 20 per cento, destinati forse ad acuire i problemi della società, impegnata in un’annosa disputa con il fondatore di Tesla Elon Musk, che ha ritirato la sua proposta da 44 miliardi di dollari per l’acquisto della piattaforma.