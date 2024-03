Acqua, Palermo: "Pensare a certificati come per la Co2"

“Anche per l’acqua bisognerà pensare a dei certificati come quelli per la Co2 con un obiettivo di net zero water”. Lo ha detto Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, intervenendo all’incontro “Dall’emergenza all’efficienza idrica” organizzato da Confindustria. “Quello del riuso è un tema annoso, oggi in Italia siamo al 4%, contro una potenzialità fino al 25%’, ha detto Palermo che “potrebbe aprire un mondo di opportunità”.

L’obiettivo è di arrivare a un principio di “net zero water, usare lo stesso litro di acqua per il maggior numero di usi possibili” e questo riguarderà le costruzioni – palazzi autosufficienti – e le industrie: “Dovranno nascere dei certificati sull’acqua, come fatto con la Co2 e ne stiamo giàP discutendo con le autorita”, ha concluso Palermo.