Accordo tra Byd e Nvidia: super intelligenza artificiale sulle auto

L’intelligenza artificiale avvicina Stati Uniti e Cina proprio nel momento in cui sia l’amministrazione Biden che lo sfidante Trump annunciano una politica di forti dazi per contenere il Dragone. Byd, principale casa automobilistica cinese, ha infatti annunciato un accordo con il colosso high-tech Nvidia per lo sviluppo dei suoi prossimi veicoli elettrici e a guida autonoma. La collaborazione, annunciata dal ceo della Nvidia Jensen Huang durante la conferenza annuale sull’intelligenza artificiale dell’azienda americana, riguarda l’adozione della piattaforma Drive Thor (erede della Drive Orin già utilizzata da Mercedes e Nio) ma con una potenza di calcolo dieci volte superiore.

Le altre collaborazioni

Oltre allo sviluppo della prossima generazione di auto elettriche, la Casa cinese utilizzerà le piattaforme di intelligenza artificiale della Nvidia per la pianificazione virtuale degli stabilimenti e delle linee produttive, nonché per i nuovi configuratori di vendita. L’accordo arriva in un periodo caratterizzato da sempre maggiori tensioni tra Cina e Stati Uniti e rafforza in modo significativo i legami che Nvidia con Pechino. Da ricordare le precedenti intese con Gac (per il brand di lusso Hiper), con Xpeng e con Zeekr (Geely).

Ma poi co sono le collaborazioni con Li Auto, Great Wall Motor e con DeepRoute.ai, che lavora a sistemi di guida autonoma, nonché con produttori di mezzi pesanti e veicoli per la consegna autonoma di merci (tra cui Nuro, Waabi e WeRide). “I costruttori cinesi – spiega Danny Shapiro, responsabile di Nvidia Automotive, – possono contare su numerosi incentivi e normative che li spingono all’innovazione”.

Una tecnologia che fa gola a tutti

Drive Thor è una piattaforma di calcolo progettata per applicazioni di AI e sviluppata esplicitamente per il mondo dei trasporti. Un’architettura che su un singolo chip gestisce le principali funzioni software dell’auto, dall’infotainment (sempre più ricco di funzioni e curato nell’interfaccia) alla guida autonoma, destinata ad automobili, camion, robotaxi e veicoli per la consegna dell’ultimo miglio. Nvidia Drive Orin, l’attuale generazione di computer, ha una potenza di calcolo di 254 mila miliardi di operazioni al secondo (teraFlops). Drive Thor, che ne prenderà il posto, è in grado di svolgerne 2 milioni di miliardi, ossia dieci volte tanto.

Nvidia fondata nel 1993, è una delle realtà più importanti nel mondo del calcolo accelerato, pioniera nella progettazione di processori e architetture hardware che hanno permesso la nascita e lo sviluppo dell’industria dell’intelligenza artificiale. Con Nvidia collaborano tutti i grandi colossi industriali del mondo, compresi quelli dell’auto: oltre alle Case cinesi già citate, tra gli utilizzatori della tecnologia Nvidia figurano il Gruppo Bmw, Ford, Jlr, Mercedes e Stellantis. A settembre dello scorso anno l’azienda di Santa Clara ha superato i mille miliardi di dollari di capitalizzazione, e già all’inizio di marzo ha superato quota duemila miliardi, avvicinandosi a colossi come Apple e Microsoft.