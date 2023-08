Commodities, sale la benzina verde. Scende il gas naturale

Ribasso scomposto per l’oro nero, che archivia la settimana con una perdita secca dell’1,68%. Il quadro tecnico di breve periodo del petrolio mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 81,2. Rischio di discesa fino a 78,86 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo dell’1,54%. La tendenza di breve del carburante è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,886, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,794. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,979.

In forte ribasso il gas naturale quotato sul mercato europeo, che chiude la settimana con un disastroso -7,42%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 41,31.

Ribasso scomposto per il grano

Il grano archivia la settimana con una perdita secca del 3,69%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il frumento, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 584,59. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.

Settimana molto negativa per il derivato sul mais, che perde terreno, mostrando una discesa dell’1,98%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il mais, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 465,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.

Punta con decisione al rialzo la performance della Soia

Registra una variazione percentuale dell’1,16%. Il quadro di medio periodo del derivato sui semi di soia ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 1.388,33.

Risultato positivo per l’oro, che lievita dell’1,31%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La tendenza di medio periodo dell’oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1.923,07 prima e 1.946 dopo.

