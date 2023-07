Governo, settimana calda: martedì nuovo round sul MES

Continuano ad essere agitate le acque in cui naviga il Governo, alle prese con più di qualche grana. Non bastava il caso Santanchè da giorni sotto il fuoco di fila dell’opposizione per la conduzione “chiacchierata” delle sue aziende, adesso c’è anche un caso Sgarbi che nel corso della serata inaugurale dell’Estate al Maxxi, si è lasciato andare a volgarità ed espressioni sessiste, sconfinando nel turpiloquio. L’intervento del critico d’arte e sottosegretario alla Cultura ha suscitato polemiche ed indignazione.

Due ostacoli da superare in fretta per il governo anche perché la premier, reduce dalla sua vacanza-lavoro in Puglia, già oggi sarà a Milano per rassicurare gli imprenditori del nord all’assemblea generale di Assolombarda dove sarà ovviamente presente il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Appuntamento importante viste alcune perplessità emerse da un mondo decisivo per la buona navigazione dell’esecutivo.

Silenzio da parte di Palazzo Chigi sul caso Sgarbi mentre sulla Santanchè si procede navigando a vista: ossia fiducia nella ministra e attesa delle sue comunicazioni al Senato, guardando ovviamente ad eventuali novità dall’inchiesta di Milano.

Martedì è calendarizzata la discussione sul MES ma con ogni probabilità la votazione avverrà non prima di mercoledì. Sul Fondo Salva-stati la posizione del governo è ormai tracciata: sarà votato un rinvio di quattro mesi che darà ossigeno alla maggioranza fino a novembre. Anche se il rinvio non convince diversi analisti: lo slittamento infatti, proietterebbe il problema ben più a ridosso delle elezioni europee , tra l’altro, in piena manovra di Bilancio.