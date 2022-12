Visa studia soluzione per pagamenti automatici con la cryptovaluta Ethereum

I pagamenti automatici

VISA con Ethereum per i pagamenti automatici. Una buona notizia per la crypto in questione ma anche per le valute digitali in generale in un momento in cui più di 2 trilioni di dollari di valore sono stati cancellati dal mercato delle criptovalute in seguito a fallimenti come quello della piattaforma Usa Ftx. Visa, il gigante dei pagamenti cashless, è stata tra le prime ad adoperarsi per allineare le proprie risorse digitali con la visione dei sostenitori di un sistema bancario privo di intermediari e dunque di commissioni. Usando le cryptovalute infatti il problema delle commissioni sul pos non esisterebbe ma il mercato, come si è visto, è ancora troppo fragile e non sufficentemente regolamentato. La soluzione immaginata da Visa grazie a una competizione (hackaton) tra i dipendenti comporterebbe, per poter fare pagamenti ricorrenti, la creazione di un nuovo tipo di account fondendo quelli che già esistono nel mondo di Ethereum.

Visa ha chiamato la soluzione delegable account. In pratica questo conto includerebbe una lista di transazioni pre-autorizzate per i pagamenti ricorrenti che avvierebbero la transazione al posto dell’utente. Il processo è semplice da spiegare ma non da realizzare. Per prima cosa il venditore dovrebbe infatti creare uno smart contract di auto-pagamento. Quando l’utente poi visita il suo sito, dovrà approvare gli auto-pagamenti, in modo pressoché identico a quello che si fa con le carte di pagamento tramite il suo account in Ethereum. Per arrivare al delegable account la strada è lunga. Inoltre dovrà trovare sostegno non solo da parte degli utenti ma anche dei venditori.