Enel, arriva la terza lista per il cda guidata dal banker Mazzucchelli

Arriva la terza lista per il cda di Enel

E’ guidata da Marco Mazzucchelli la terza lista per il rinnovo del cda di Enel. A presentarla è Covalis, fondo d’investimento specializzato in energia e infrastrutture e azionista del gruppo italiano con circa l’1%.

“Non vogliamo destabilizzare Enel”

“A causa dell’opacità del processo, non sappiamo cosa rappresenti la lista proposta dal Governo o quale sia il suo piano per Enel. – ha dichiarato Zach Mecelis, fondatore e Cio di Covalis Capital -. Crediamo che gli investitori internazionali, i dipendenti e le società in cui Enel opera meritino di meglio e sentiamo la responsabilità di avviare un dibattito. Vogliamo un consiglio di amministrazione diversificato e indipendente, che rifletta la natura internazionale dell’azienda e della sua base di azionisti.

“Oggi – prosegue Macelis – abbiamo presentato una lista di membri del consiglio di amministrazione che riflette meglio il Dna internazionale dell’azienda. Non intendiamo creare nessun processo destabilizzante per Enel – vogliamo metterla società in condizione di realizzare il suo potenziale di leader nella transizione energetica. Tale posizionamento le consentirà di poter fare significativi investimenti in nuovi posti di lavoro, infrastrutture e produzione energetica.”

Il golden power

La lista presentata da Covalis, secondo quanto ricostruito, avrebbe già il favore di una serie di grandi fondi internazionali. Anche se difficilmente potrebbe arrivare a insidiare la lista presentata dal Mef, primo azionista del gruppo, con Paolo Scaroni candidato alla presidenza. Inoltre, si ricorda, Enel è soggetta al golden power. La lista potrebbe però superare, se le indiscrezioni saranno confermate, quella presentata da Assogestioni e ottenere i posti in consiglio spettanti alla minoranza.

Mazzucchelli: una carriera nell’investment banking

Mazzucchelli ha una lunga esperienza nel settore finanziario. Tra gli altri incarichi, è stato a capo dell’investment banking europeo di Credit Suisse, capo dell’investment banking globale di Royal Bank of Scotland e managing director di Julius Baer.

Nella lista, oltre a Mazzuchelli, figurano Leilani C. Latimer, Francesco Galietti, Monique Sasson, Paulina Beato e Daniel Lacalle.