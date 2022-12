L'annuncio di Putin: un hub con la Turchia fisserà i prezzi del gas per i nostri clienti europei

Il discorso di Putin

Gli effetti delle sanzioni sull’economia russa e nuovi progetti per il mercato del gas sono stati al centro di un discorso tenuto oggi da Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali.

Il fallimento delle sanzioni

Contro la Russia è stata lanciata una campagna di sanzioni senza precedenti con l’obiettivo di “schiacciare l’economia” del paese, ha detto il presidente russo. La campagna, però, è fallita.

Inflazione e rublo

“Il livello dei prezzi in Russia, dopo una grave impennata a marzo e aprile, è rimasto praticamente invariato da maggio e il rublo russo è diventato una delle valute più forti al mondo dall’inizio dell’anno“, ha detto il presidente russo. Il risultato è stato possibile, ha spiegato, grazie al controllo dei flussi di capitale, all’obbligo di pagamento in rubli imposto agli acquirenti del gas russo, all’uso di valute alternative al dollaro con i partner commerciali di Mosca, a politiche pubbliche di bilancio responsabili.

Finanza pubblica

A questo proposito Putin ha rivendicato un surplus di bilancio pari a 560 miliardi di rubli tra gennaio e novembre di quest’anno. Il deficit si attesterà quest’anno e il prossimo attorno al 2% del pil, per scendere all’1% nel 2025. “Uno dei migliori indicatori tra i Paesi del G20”.

Nessun isolamento

“Con l’imposizione di sanzioni, i Paesi occidentali hanno cercato di spingere la Russia alla periferia dello sviluppo globale, ma noi non percorreremo mai la strada dell’autoisolamento e dell’autarchia”, ha detto inoltre Putin. “Al contrario, espanderemo la cooperazione con tutti coloro che sono interessati, che capiscono chiaramente dove sono gli interessi stranieri e nazionali”.

La Russia post 24 febbraio 2022 (la data dell’inizio della guerra in Ucraina) guarderà sempre più a Est. “Il nostro commercio estero si sta spostando verso regioni e mercati dinamici, verso paesi in via di sviluppo“, ha detto il leader del Cremlino, sottolineando però che questo processo è di lunga data e non deve essere letto come semplice reazione alle sanzioni occidentali.

“Un hub del gas”

Putin ha definito “folle” la politica europea sul gas e ha annunciato l’intenzione di sviluppare insieme alla Turchia un hub del gas col quale stabilire i prezzi della materia prima per i clienti europei. “Tra i principali consumatori in crescita di gas russo ci sono anche i nostri vicini, come la Turchia. L’infrastruttura del gas ha un grande potenziale. Nei prossimi anni prevediamo di creare, come ho già detto, un hub del gas. Ma se parliamo di creare una piattaforma elettronica, questo può essere fatto nei prossimi mesi”, ha detto Putin. “È qui che determineremo in larga misura il prezzo finale per i nostri consumatori europei“.