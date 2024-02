Nwg Energia prima utility al traguardo delle zero emissioni nette

Oltre centomila forniture di energia elettrica e un fatturato che ha superato i 180 milioni di fatturato. Non solo: Nwg Energia, utility che che si occupa anche di efficientamento energetico domestico attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici, nel 2024 festeggia un doppio risultato: è stata infatti raggiunta la quota di 28.000 impianti fotovoltaici domestici installati e nel contempo l’azienda è diventata la prima utility italiana dell’energia ad aver raggiunto e certificato le zero emissioni nette in linea con l’impegno “net zero” 2030 ( dunque non solo carbonio ma anche metano, ossido di azoto e gas fluorurati, misurandosi attraverso l’analisi della carbon footprint).

Otto anni di anticipo

L’azienda ha formalizzato il proprio traguardo, con 8 anni di anticipo rispetto al 2030. Un percorso avviato fin dalla nascita: Nwg Energia ha rinunciato, sin da subito ad entrare nel mercato del gas naturale. “Siamo la prima e unica azienda che, fin dalle sue origini, ha aderito ad un nuovo modello aziendale – spiega il presidente di Nwg Energia, Massimo Casullo, – ovvero una società impegnata da statuto a perseguire scopi sociali e ambientali”. Nell’anno in cui si fa un passo avanti verso la completa liberalizzazione del mercato dell’energia Nwg Energia punterà a rafforzare i suoi tratti distintivi di attenzione all’ambiente. L’azienda conferma anche per il futuro l’obiettivo di sostenere un’elettrificazione basata solo sulle energie rinnovabili in coerenza con la rinuncia alla vendita del gas naturale, caso unico avendo il suo fondamento in una scelta etica e non economica”.