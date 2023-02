Anima, Mediobanca compra fino al 9% per conto di un investitore

Mediobanca compra fino al 9% di Anima per conto di un investitore

Mediobanca ha avviato un’operazione di acquisto di titoli di Anima Holding fino al 9% del capitale. Lo rende noto l’istituto di Piazzetta Cuccia, spiegando di operare per conto di un investitore finanziario attraverso una procedura accelerata (reverse accelerated bookbuilding). Secondo quanto ricostruito, l’operazione vedrebbe il coinvolgimento del fondo Fsi di Maurizio Tamagnini, già presente nell’azionariato di realtà come Cerved, Cadecri (dal quale è uscito nel 2021) e Bcc Pay.

Esclusa l’opa

Al prezzo di chiusura di lunedì 14 febbraio, la quota vale poco meno di 150 milioni di euro. Anima ha chiuso la seduta in progresso del 2,95%, a 4,05 euro per azione. La nota di Mediobanca spiega che l’obiettivo è di acquistare fino a oltre 31,18 milioni di azioni della società di gestione di fondi, per conto di un soggetto che non è azionista di Anima Holding e che è disposto ad acquistare “da un minimo del 7 fino a un massimo del 9% delle azioni”. L’investitore – viene spiegato – non intende promuovere un’Opa nei prossimi 12 mesi.

Gruppo italiano

Al termine dell’operazione verrà reso noto il nome dell’investitore, che sarebbe un gruppo italiano non bancario. Fonti finanziarie escludono un coinvolgimento di Francesco Gaetano Caltagirone. L’imprenditore romano è già titolare di una quota di circa il 3% dallo scorso anno.

Il risiko del risparmio gestito

Anima, un importante investitore in titoli di Stato italiani, è da tempo al centro dell’interesse del mercato. Lo scorso anno il colosso francese Amundi era entrato nel capitale con una quota del 5% e le indiscrezioni circolate sul mercato accreditavano un interesse del gruppo transalpino per salire ulteriormente. Anima ha a sua volta partecipato alla ricapitalizzazione di Monte dei Paschi, uno dei gruppi bancari che distribuisce i prodotti del gestore attraverso i propri sportelli.