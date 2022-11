L’aumento di capitale di Mps

Completato l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di Mps con integrale sottoscrizione nuove azioni. L’aumento di capitale ha avuto per oggetto 1.249.665.648 azioni di nuova emissione risulta integralmente sottoscritto per il controvalore complessivo di 2.499.331.296 euro. Il nuovo capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena risulta quindi pari ad 7.453.450.788,44 euro, suddiviso in 1.259.689.706 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Nella ricapitalizzazione anche l’amministratore delegato Luigi Lovaglio aveva messo una fiche, sottoscrivendo 100.980 azioni a un prezzo di 2 euro l’una per un totale di 201.960 euro. L’operazione datata 18 ottobre era emersa da un internal dealing di Borsa Italiana. Il gesto del manager viene letto come un’iniezione di fiducia sull’aumento di capitale dell’istituto da 2,5 miliardi.

Recentemente uno studio legale britannico, Rpc, aveva scritto alla Bce chiedendo di bloccare l’aumento di capitale da 2,5 miliardi. Lo studio legale, che agisce per conto di un fondo d’investimento che non è stato reso noto, contesta le elevate commissioni riconosciute alle banche del consorzio, arrivando a sostenere – scrive il Financial Times – che così di fatto la banca finanzia l’acquisto delle proprie azioni.