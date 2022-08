La decisione di Moody’s

Moody’s ha modificato l’outlook in negativo, ma confermato i rating, di 14 istituzioni finanziarie italiane. Questa azione segue il cambiamento dell’outlook da stabile a negativo sul rating del debito Baa3 del governo italiano adottata lo scorso 5 agosto, come si legge in una nota dell’agenzia. La modifica dell’outlook riguarda: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Bper Banca, Banca Carige, Mediocredito Trentino-Alto Adige, FCA Bank, Banca del Mezzogiorno – Mcc., Cassa Centrale Banca, Cassa Centrale Raiffeisen, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Invitalia, Credit Agricole Italia, Credito Emiliano e Mediobanca S.p.A.

Tutti gli altri rating e valutazioni degli istituti finanziari inclusi nell’azione di rating odierna rimangono inalterati. Nella nota, inoltre, si legge che i rating e le valutazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Banca Sella Holding, Bff Bank e Banca Ifis rimangono inalterati in quanto i loro rating inferiori sono generalmente meno sensibili al possibile deterioramento del merito creditizio del governo italiano e del contesto operativo.