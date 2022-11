La fusione tra Carige e Bper

La fusione di Carige in Bper è “un momento importante” e “da qui adesso si parte con tutto quello che c’è da fare”. “Crescono le dimensioni, le professionalità, le masse, noi avremo un grande lavoro da fare nel futuro per cercare di integrare le persone e le culture. Sono territori diversi che già conosciamo, si tratta di fare un bel lavoro per consolidare la presenza a livello nazionale”. La presidente di Bper, Flavia Mazzarella, utilizza parole di sfida per commentare la fusione con Carige, a margine dell’assemblea che ha approvato l’integrazione dell’istituto ligure con quello modenese.

Bper, ha spiegato, è “una banca e un gruppo solido, con principi e valori molto forti e su questi valori si muove nelle operazioni che va facendo. I principi sono quelli della responsabilità, della lealtà, della competenza. Bper è un gruppo che si mette in gioco e fa un passo adeguato alle proprie capacità, fa delle scommesse che speriamo si realizzino nel migliore dei modi”.

Non sono mancati i riferimenti alle turbolenze che hanno portato alla fusione, tra cui il ricorso della famiglia Malacalza, che rischiava di bloccare tutta l’operazione e la richiesta di 539 milioni di danni per il suo investimento in Carige. “Con Malacalza quello che abbiamo fatto l’avete visto e andiamo avanti su questa strada. Non abbiamo motivo di pensare niente altro, prendiamo le cose e le valutiamo giorno per giorno”, ha risposto l’ad di Bper, Piero Luigi Montani. Fino ad ora Bper e Carige hanno respinto, giudicandole infondate, tutte le richieste della famiglia Malacalza, che ha visto bocciati dal Tribunale di Genova i suoi tentativi di ostacolare l’opa di Bper su Carige.

La decisione dell’assemblea

L’assemblea dei soci ha approvato così in sede straordinaria il progetto relativo alla fusione per incorporazione di Banca Carige e di Banca del Monte di Lucca in Bper Banca. Come deliberato dalle rispettive assemblee straordinarie delle società i rapporti di cambio sono stati determinati in 11.234 azioni ordinarie Bper, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige oppure, in alternativa e a scelta degli azionisti di risparmio di Carige in 10.785 azioni privilegiate Bper, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige; 0,045 azioni ordinarie Bper, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Bml, pari a 9 azioni ordinarie Bper ogni 200 azioni ordinarie di Bml.

L’assemblea ha nominato inoltre consigliere di amministrazione Monica Cacciapuoti, che rimarrà in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023. La candidatura di Monica Cacciapuoti era stata presentata, in data 11 ottobre 2022, dall’azionista Unipol Gruppo, titolare di una partecipazione pari al 10,552% del capitale sociale.