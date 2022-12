In Cina il Covid fa un po' meno paura. Ecco i titoli su cui scommettere per non perdere il rally dopo le riaperture

Per banca Akros Alibaba e Tencent sono due opportunità di acquisto. "Beneficeranno del processo di riaperture in corso".

Alibaba e Tencent. Per banca Akros sono due dei titoli che “beneficeranno del processo di riaperture in corso e del ritorno di interesse sul comparto“. Quotate anche a Wall Street, in un certo senso, sono il simbolo di un ritorno alla normalità atteso dagli investitori internazionali che sono pronti a scommettere non solo sui titoli cinesi, ma anche sulle aziende europee esposte al Paese della Grande Muraglia. Per banca Akros le tempistiche sono ormai chiare: la riapertura totale della Cina è attesa per marzo 2023. Ma il processo di riapertura sarà più veloce del previsto. Merito anche dell’implementazione delle misure anticovid. Così mentre gli economisti si concentrano sull’intensità del recupero del Grande Dragone, “gli strategist ed it gestori iniziano ad essere più bullish sul comparto. Abbiamo già visto la scorsa settimana come molti strategist delle case di investimento più rinomate si stiano posizionando in modo molto aggressivo sulla Cina. Molti gestori, locali o internazionali, continuano a comprare”, come precisano dalla banca.

I settori che beneficeranno del ritorno alla normalità

“Ma vediamo ora quali titoli i gestori stanno comprando sul mercato cinese – spiegano gli esperti di Banca Akros in una nota del 5 dicembre 2022 – Se la prima parte del rally è stata guidata dai titoli maggiormente esposti alle riaperture quali i titoli del settore travel e catering, ora il focus dei gestori è sui settori consumers e healthcare (beni di consumo e prodotti per la salute e il benessere, ndr) . Sono questi due quelli che beneficeranno maggiormente del processo di riaperture nel lungo periodo. Il focus dei gestori si sta spostando proprio in tal senso. Iniziano a sposare uno scenario di lungo periodo caratterizzato da un completo ritorno alla normalità. Sicuramente il viaggio verso la normalità sarà lungo e tortuoso, non sarà un processo veloce, ma è molto probabile che nel giro di un paio di trimestri molte delle restrizioni verranno eliminate a beneficio di molte società del settore consumers. Per questo motivo è meglio comprare ora piuttosto che attendere. Tra quelle più conosciute, quotate anche sul mercato Usa, citiamo Alibaba e Tencent”.

Anche in Europa e negli Usa non mancano titoli interessanti legati alla ripresa cinese

Per Barclays, i titoli che potrebbero beneficiare maggiormente della ripresa cinese sono senza dubbio quelli della moda fra cui società come Moncler e Ferragamo. A queste Intermonte aggiunge anche Tod’s che è fortemente esposta all’andamento della domanda di prodotti di lusso di Pechino. Del resto come ricorda Equita, il Paese della Grande Muraglia pesa mediamente per il 25% sull’intero giro d’affari del segmento luxury. Gli esperti sono poi persuasi che le riaperture porteranno vantaggi anche per i gruppi che operano nella produzione di beni di consumo, elettronica inclusa. Per questo sono da tenere sotto osservazione società come Apple, Toyota, Volskswagen, Intel e Stm, oltre che Infineon.