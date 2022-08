La giornata di Leonardo

Giornata intensa per Leonardo. Questa mattina ha annunciato che SonAir Airline Services, S.A. (SonAir), società controllata dalla compagnia petrolifera nazionale dell’Angola Sonangol, ha ordinato due elicotteri AW139. Il contratto comprende un pacchetto di servizi di supporto e addestramento e prevede opzioni per ulteriori due elicotteri. Gli AW139 saranno impiegati per compiti di trasporto offshore a supporto dell’industria Oil & Gas del paese africano, sostituendo modelli obsoleti con consegne attese nel primo trimestre 2023.

Esiste un grande potenziale per gli elicotteri di ultima generazione di Leonardo in Angola e più in generale nel mercato energetico africano. Il mercato degli approvvigionamenti energetici in Africa sta dando segnali promettenti, tenendo conto delle riserve, e opportunità per nuovi progetti. Con oltre 200 unità, la flotta elicotteristica comprende modelli di vari costruttori a supporto dell’industria energetica africana, una delle maggiori al mondo.

Sempre in giornata Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo Drs ha perfezionato la vendita del business Global Enterprise Solutions (Ges) a Ses per un importo pari a 450 milioni di dollari, al lordo della tassazione. La finalizzazione dell’operazione è avvenuta in seguito all’ottenimento di tutte le approvazioni normative richieste.