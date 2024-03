Poste stima l'utile 2028 a 2,3 miliardi, dividendo di 1 euro dal 2026

Il Cda di Poste Italiane ha approvato il piano strategico quinquennale “2024 – 2028 Strategic Plan – The connecting platform”, che punta a sviluppare un nuovo modello di servizio commerciale che massimizza il valore della piattaforma (copertura dei clienti retail ottimizzata e supportata da soluzioni digitali; trasformazione dell’ufficio postale da spazio dedicato alle transazioni a luogo relazionale; rinnovato focus sul segmento della clientela costituito da piccole e medie imprese), sulla trasformazione logistica (costruzione di una rete tecnologica orientata al futuro, sviluppo di una Joint Venture nel settore immobiliare per la gestione del business dei pacchi e per lo sviluppo di nuovi magazzini per la contract logistics, utilizzo della tecnologia per migliorare l’efficienza operativa e la customer experience) e sulla creazione di una “SuperApp” (che incorpora il nuovo wallet per pagamenti, sarà completamente personalizzata rispetto al profilo del singolo cliente e costituirà un punto di accesso unico all’ecosistema di Poste Italiane).

Ricavi a 13,5 miliardi a fine piano

Dal punto di vista finanziario, il piano prevede: ricavi di Gruppo che si attestano a 13,5 miliardi di euro nel 2028, in crescita di circa il 3% (CAGR 2023-28), con contributi positivi da tutti i segmenti di business; risultato operativo (Ebit) che si attesta a 3,2 miliardi di euro nel 2028, in crescita di circa il 4% (Cagr 2023-28), con il contributo di tutte le unità di business che più che compensa l’incremento dei costi; utile netto pari a 2,3 miliardi di euro nel 2028, in crescita di circa il 4%3 (CAGR 2023-28).

Le Attività Finanziarie Investite (AFI) dei clienti crescono fino a 624 miliardi di euro nel 2028 (pari a 581 miliardi di euro nel 2023), supportate da una gestione proattiva del portafoglio dei clienti e da una gamma rinnovata dei prodotti del Risparmio Postale, nonché da un coverage specialistico dei clienti Affluent+ che supera l’80%. Il Numero di FTE (numero di risorse a tempo pieno) di Gruppo si riduce a 113 mila da 119,3 mila nel 2023.

La politica di dividendi

Poste Italiane prevede un incremento sostenibile di cassa e capitale alla base di un’ampia e diversificata distribuzione a monte dei dividendi da parte delle controllate, a sostegno di una accresciuta politica di dividendi del Gruppo: da un dividendo proposto per azione pari a 0,80 euro nel 2023 a non meno di 1 euro (DPS) a partire dal 2026, che cresce dal 2023 del 7% annuo con almeno il 65% di pay-out ratio previsto in arco piano. Il remittance ratio di Poste Vita si attesta al 100% dal 2024, fornendo ulteriore flessibilità. La copertura del dividendo pari ad oltre 1,5 volte il suo importo nell’arco di piano, fornisce ulteriore flessibilità finanziaria.

“Il percorso di trasformazione di Poste Italiane è iniziato nel 2017 con il primo piano strategico e una semplice ambizione: massimizzare il valore per i nostri clienti e diventare la rete di distribuzione più efficace e affidabile d’Italia – ha commentato l’AD Matteo Del Fante – Siamo, tuttavia, andati oltre e ci siamo affermati come la più grande piattaforma phygital in Italia, basandoci sull’integrazione di molteplici punti di contatto e creando un ecosistema omnicanale, nel quale tutte le componenti della piattaforma si completano vicendevolmente. Abbiamo investito sul digitale, sui dati e sui nostri business, mettendo al centro la nostra ampia base clienti”.

Sviluppo dei servizi

“Con questo nuovo piano strategico stiamo rimodellando il nostro business, per cogliere una crescita sostanziale: con il Nuovo Modello di Servizio Commerciale progettato per ottimizzare il valore della nostra piattaforma, e con la trasformazione logistica, che fa evolvere il nostro modello in una rete all’avanguardia, preservando la sostenibilità finanziaria del business della corrispondenza e dei pacchi – ha spiegato – Nei Servizi Finanziari, svilupperemo ulteriormente la segmentazione della nostra clientela affidandola a consulenti finanziari specializzati; riusciremo così a coprire al meglio tutte le esigenze, adattando la nostra rete ai clienti invece di chiedere a loro di adattarsi a noi. Nei Servizi Assicurativi, il nostro focus è mantenere una crescita costante nel settore Investimenti e sfruttare la crescente domanda e la bassa penetrazione della Protezione nel mercato italiano. I Servizi Postepay hanno raggiunto l’obiettivo di creare un ecosistema di pagamenti open, centrato sui pagamenti digitali a cui si sono aggiunti servizi per la casa e la famiglia, come fibra ed energia, sfruttando la piattaforma omnicanale di Poste Italiane”.