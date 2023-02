Regeneron, trimestrale oltre le attese il calo dei medicinali anti-Covid

(Teleborsa) – Regeneron Pharmaceuticals, azienda statunitense di biotecnologia e biofarmaceutica, ha registrato ricavi in calo del 31% a 3,41 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2022. Ecludendo REGEN-COV e Ronapreve, ovvero i medicinali sviluppati per il Covid-19, i ricavi sono aumentati del 14%. La società ha riportato un utile netto di 1,20 miliardi di dollari, o 10,50 dollari per azione, nel trimestre conclusosi il 31 dicembre, rispetto ai 2,23 miliardi di dollari, o 19,69 dollari per azione, dell’anno precedente. L’utile rettificato per azione è stato di 12,56 dollari.

Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 10,03 dollari su ricavi per 3,13 miliardi di dollari.



“Siamo rimasti soddisfatti della nostra performance finanziaria del quarto trimestre e dell’intero anno 2022, evidenziata da una crescita dei ricavi rispettivamente del 14% e del 17%, escludendo i contributi di REGEN-COV e Ronapreve, a dimostrazione della forza commerciale e della crescente diversità della nostra attività”, ha affermato il CFO Robert Landry.

“Nel gennaio 2023, il nostro consiglio di amministrazione ha autorizzato un nuovo programma di riacquisto di azioni da 3 miliardi di dollari, consentendoci di continuare a restituire il capitale direttamente agli azionisti – ha aggiunto – Quest’anno, non vediamo l’ora di generare valore per gli azionisti a lungo termine attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo, eccellente esecuzione commerciale e lo sviluppo strategico del business”.