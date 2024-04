Compagnia di San Paolo, Gilli è il nuovo presidente

Marco Gilli è il nuovo presidente della Compagnia di San Paolo. Gilli, indicato dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo, è stato eletto questa mattina – 16 aprile – dal nuovo consiglio generale della fondazione torinese azionista di Intesa San Paolo.

Gilli, professore ordinario di elettrotecnica, è stato rettore del Politecnico di Torino come il suo predecessore, Francesco Profumo. Anche la successione al Politecnico era arrivata con modalità analoghe. Gilli era infatti diventato rettore dopo l’uscita anticipata di Profumo, quando questo venne nominato ministro del governo guidato da Mario Monti.

La successione

E proprio le dimissioni anticipate di Profumo, lo scorso 22 febbraio, avevano dato uno scossone all’ovattata procedura di nomina del suo successore alla guida della prima fondazione bancaria italiana, con un patrimonio di 8,4 miliardi.

“È per me un grande onore essere stato nominato oggi presidente di una Fondazione come la Compagnia di San Paolo, istituzione riconosciuta a livello nazionale e con una storia secolare. Affronto questa grande sfida con entusiasmo e fiducia nella consapevolezza di essere accompagnato da una squadra multidisciplinare di altissimo livello sia in termini di governance che di struttura.”