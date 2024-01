Ki Group finisce in liquidazione, la Santanchè rischia l'indagine per bancarotta

Il tribunale di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale di Ki Group srl, società del gruppo del biofood che in passato è stato guidato da Daniela Santanchè. La società aveva chiesto l’accesso al concordato semplificato, ma il tribunale fallimentare ha ritenuto che non esistessero i presupposti per questa procedura.

Il reato di bancarotta

Il 18 dicembre scorso si era tenuta un’udienza nel corso della quale il procuratore aggiunto Laura Pedio e i pm Marina Gravina e Luigi Luzi, titolari anche di diversi fascicoli sulle ex società di Santanchè, compresi quelli sul caso Visibilia, avevano insistito per la liquidazione giudiziale di Ki Group srl. Tra gli indagati figura lo stesso ministro Santanchè. Con il verdetto del tribunale si aprono a questo punto scenari per un’inchiesta per bancarotta a carico di amministratori ed ex amministratori della srl. Daniela Santanchè è stata presidente, membro del cda e amministratore unico della società.

Le conclusioni del tribunale

La proposta di concordato semplificato presentata da Ki Group al tribunale prevedeva un ruolo determinate di Bioera, che avrebbe dovuto fornire nuova finanza a Ki Group per 1,56 milioni di euro. Secondo il tribunale però Bioera, che ha avuto accesso alla protezione dai creditori previste per la composizione negoziata delle crisi, non fornisce garanzie sufficienti per il soddisfacimento del piano. Lo stesso tribunale – ma un diverso collegio – nel concedere l’accesso alla composizione negoziata hanno ha sottolineato come mancassero impegni precisi per onorare gli impegni verso Ki Group. “Le precisazioni fornite dalla società ricorrente – scrivono quindi i giudici – non sono state né esaustive né soddisfacenti, né consentono di confidare ragionevolmente, anche nel prossimo futuro ed in corso di procedura, nella effettiva realizzabilità e stabilità degli apporti di Bioera. Dalla realizzazione di tali apporti infatti, dipende ineludibilmente l’intera esecuzione del piano concordatario e l’adempimento della proposta,

L’indagine sul gruppo

Santanchè, attuale ministro del Turismo, è stata presidente di Bioera, che controllava Ki Group, fino al febbraio 2022 (era nel cda dal 2012). Sempre in Bioera figura come azionista e manager Canio Mazzaro, ex compagno della senatrice di FdI. I pm di Milano hanno chiesto nei mesi scorsi anche la liquidazione giudiziale per Ki Group Holding e per la stessa Bioera, altre due società del gruppo del bio, ma queste ultime, nel frattempo, hanno chiesto le cosiddette “misure protettive” per i piani di risanamento, attraverso la composizione negoziata della crisi.