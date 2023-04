Terna, alla guida arriva Giuseppina di Foggia. De Biasio presidente

Terna, alla guida arriva Giuseppina di Foggia

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha presentato le sue candidature per il rinnovo degli organi sociali di Terna, che controlla con una quota del 29,8% del capitale. Per il rinnovo dei vertici, Cdp ha candidato Igor De Biasio in qualità di presidente, al posto di Valentina Bosetti. Nel ruolo di amministratore delegato confermata una donna, Giuseppina di Foggia, che arriva da Nokia e, data la sua esperienza nel settore tech, darà probabilmente impulso alla digitalizzazione della rete elettrica nazionale.

L’attuale ad Stefano Donnarumma, che era fra i papabili in Enel, viene ora indicato per la carica di ceo di Cdp Venture Capital, il Fondo nazionale innovazione di Cdp.

Gli altri membri del consiglio di amministrazione designati sono Francesco Renato Mele, Qinjing Shen, Regina Corradini D’Arienzo e quali membri indipendenti Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori e Simona Signoracci.

La lista di candidati alla carica di sindaco include, come sindaci effettivi Lorenzo Pozza e Antonella Tomei e quali sindaci supplenti Lucrezia Iuliano ed Antonello Lillo. Le candidature sono state presentate in vista della prossima assemblea dei soci convocata per il 9 maggio 2023.