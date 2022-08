Paga doppia a chi lavora di sabato, l’incentivo di Luxottica

L’incentivo di Luxottica per il sabato

Paga doppia a chi a settembre lavorerà di sabato. Succede da Luxottica, l’azienda di Agordo, nel Bellunese, fra i leader mondiali nel settore dell’occhialeria, fondata dall’imprenditore Leonardo Del Vecchio, scomparso nel giugno di quest’anno. Per far fronte alla forte richiesta che sta avendo, l’impresa ha proposto ai dipendenti su base volontaria quattro sabati di lavoro straordinario (due per le lavorazioni in plastica). Che porteranno, a chi dovesse accettare il turno di lavoro, ad un incremento della paga base del 100%.

Inoltre, l’azienda ha fatto sapere che renderà disponibile, a chi ne dovesse avere bisogno, anche un servizio di trasporto gratuito, attraverso delle navette, per arrivare allo stabilimento. Non è la prima volta che Luxottica interviene con degli incentivi sul lavoro aggiuntivo. Segnale significativo di come la produzione e le richieste del mercato continuino a correre.