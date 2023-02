Calzedonia supera i 3 miliardi di fatturato in crescita del 20%

Calzedonia supera i 3 miliardi di fatturato

Fatturato in forte crescita nel 2022 per il gruppo Calzedonia, che raggiunge i 3 miliardi di euro, +21,6% a cambi correnti e +20,2% a cambi costanti, rispetto ai 2,5 miliardi del 2021. Lo rende noto il gruppo tessile veronese, anticipando i dati di bilancio. Aumenta la quota di fatturato estero, che si assesta sul 58,5%. Crescono i punti vendita sia all’estero che in Italia, con 252 nuovi negozi, dei quali 196 all’estero. Con i marchi del gruppo operano 5.328 punti vendita, di cui 3.484 all’estero e 1.844 in Italia. Gli investimenti commerciali ammontano a circa 280 milioni, sia sui canali retail ed e-commerce, che sul fronte logistico e produttivo.

Il gruppo veronese presente in 56 paesi

Nel 2022 il gruppo Calzedonia ha aperto all’estero negli Stati Uniti, in Francia, Spagna e Brasile, per un totale di 56 paesi. In Italia, nel corso dell’anno sono stati inaugurati otto nuovi punti vendita Atelier Emé e tre Signorvino, che nel 2023 sbarcherà per la prima volta all’estero, a Parigi. Falconeri ha riportato eccellenti risultati nelle vendite e punta a rafforzare la sua presenza in Italia e all’estero come brand specializzato nella maglieria in cashmere di altissima qualità. Continuerà nel 2023 lo sviluppo di Intimissimi Uomo e proseguirà l’attività di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita esistenti Calzedonia, Intimissimi e Tezenis.

Sempre nel 2022 è stata acquisita una partecipazione dell’80% nella società Antonio Marras, marchio italiano del pret-à-porter ispirato dal genio creativo dello stilista sardo.