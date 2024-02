Matricole, Espe fa boom in Borsa e guarda al mercato americano del minieolico

Partenza col botto per Espe, che nel primo giorno di quotazione ha messo a segno un +50% sull’Egm. Espe, sbarcata giovedì 22 febbraio sul listino di Borsa Italiana, ha sede a Grantorto (Padova) e opera nel settore energetico mediante la realizzazione di impianti elettrici industriali e di automazione. Dal 2003 opera in modo continuativo e strutturato nel settore delle energie rinnovabili, in particolare fotovoltaico, dal 2011 di minieolico e dal 2013 di cogenerazione a biomassa con tecnologia proprietaria a brand Espe. “La nostra quotazione su Euronext Growth Milan avviene nell’anno in cui festeggiamo il cinquantesimo anniversario dalla fondazione. Questa concomitanza è rappresentativa di una società che ha un solido background alle spalle e si proietta nel futuro con un ambizioso piano di crescita” ha commentato Enrico Meneghetti, amministratore delegato di Espe.

Espe è la terza ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della sesta quotazione del 2024 su Euronext.

In fase di collocamento Espe ha raccolto 1,8 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di circa 2,1 milioni di euro.

Collocamento a un euro per azione

L’ammissione a quotazione è avvenuta a un prezzo di offerta pari a 1 euro per azione in seguito a un collocamento di complessive n. 2.127.000 azioni ordinarie, di cui n. 1.849.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato e n. 277.500 azioni ordinarie esistenti corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell’aumento di capitale, ai fini dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, dall’azionista di riferimento Espe Tecnologie S.r.l..

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 2 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali e resa possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l’alto potenziale innovativo di Espe e la credibilità del management.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte in IPO è pari a circa 2,1 milioni euro, di cui circa 0,3 milioni di euro rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe. È previsto che, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni, il Global coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe avente a oggetto massimo n. 277.500 azioni.

Obiettivo crescita per linee esterne

“Siamo molto orgogliosi per il raggiungimento di questo traguardo. La quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta per Espe un punto di partenza, che consentirà di rafforzare la società, investendo in tecnologie al fine di operare con successo nel mercato energetico” ha continuato Meneghetti. “Parte delle risorse raccolte verranno destinate alla crescita per linee esterne, potenziando le attività strategiche e di project management e raggiungendo un’integrazione di filiera mediante l’attività di sviluppo delle autorizzazioni. Vogliamo inoltre puntare a inserirci nel mercato americano del minieolico e consolidare la nostra posizione in quello della cogenerazione a biomassa”.