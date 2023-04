Solid World, ora nell'azionariato entrano due investitori istituzionali

I nuovi investitori in Solid World

Solid World Group comunica l’ampliamento della base azionaria e del flottante con l’ingresso di due primari investitori istituzionali, specializzati in investimenti in PMI Italiane quotate e quotande sul mercato Euronext Growth Milan. L’ingresso nell’azionariato è avvenuto a seguito dell’acquisto dal socio Redfish 4 Listing, riconducibile al consigliere di amministrazione Paolo Pescetto, di 99.750 azioni ordinarie, pari all‘1,21% delle azioni ordinarie in circolazione (0,86% del capitale sociale).

Le quote acquistate dai due investitori istituzionali corrispondono rispettivamente allo 0,04% e all’ 1,17% delle azioni ordinarie ad oggi in circolazione di SolidWorld Group. L’operazione è avvenuta in data odierna ai blocchi fuori mercato, ad un prezzo per azione pari a 7 euro, che incorpora un premio del +36,1% rispetto alla media ponderata dell’ultimo mese di contrattazione (marzo 2023), per un controvalore complessivo di 698.250 euro.

L’operazione è stata realizzata in parziale deroga all’impegno di lock-up per 99.750 azioni, assunto da Redfish 4 Listing per 24 mesi dalla data di inizio negoziazioni su Euronext Growth Milan. A seguito dell’operazione, il flottante, calcolato sulle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni, passa dal 30,15% al 31,36%. (Teleborsa)