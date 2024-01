Piazza Affari negativa. Gas a 30 euro minimo da novembre 2021

Dopo un avvio equilibrato le Borse europee archiviano la prima seduta della settimana, che vede al centro l’avvio dei lavori del World Economic di Davos, in negativo. L’indice Ftse Mib chiude a -0,47%; Parigi è la peggiore piazza europea e lascia sul terreno lo 0,7%, Francoforte -0,49%. Sul fronte macro ,stando ai numeri presentati dall’ufficio statistico nazionale Destatis, l’economia tedesca è finita in recessione con il Pil sceso dello 0,3% nel 2023, in netta inversione di tendenza rispetto al +1,8% del 2022. Il dato, secondo gli osservatori, è allarmante perchè c’è il rischio che possa riverberarsi sull’andamento economico di tutto il Vecchio Continente; ciononosante però potrebbe presagire un atteggiamento più accomodante della Bce sui futuri tagli dei tassi. A questo si aggiunge la chiusura di Wall Street per la festività del Martin Luther King Day. Venendo ai singoli titoli a Piazza Affari, vendite sul comparto bancario (Mps -2,34%, Banco Bpm -1,06%) e su Saipem (-2,14%) dopo il procedimento amministrativo in Brasile. In rosso anche A2a (-1,88%): il Comune di Milano ha aperto alla possibilità di cedere parte della quota pubblica detenuta nella società. In testa al Ftse Mib Banca Mediolanum (+2,24%), seguita da Inwit (+1,01%) e Italgas (+0,94%). Sul valutario cala leggermente il rapporto di cambio tra euro e dollaro a 1,095 (1,0971 venerdì sera). In discesa il petrolio con il Brent marzo a 77,82 dollari al barile e il Wti febbraio a 72,3 dollari al barile. Scende sotto la soglia di 30 euro al megawatthora il prezzo del gas naturale: l’ultima volta è stata l’8 agosto 2023, quando la quotazione ha segnato in apertura 29,81 euro al megawattora. I contratti scambiati ad Amsterdam in scadenza a febbraio cedono il 6% a 30,04 euro al megawattora per la prima volta da novembre 2021.