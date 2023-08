Piazza Affari in forte recupero con le banche. Vola Tim

Piazza Affari chiude in forte ripresa dopo il crollo di ieri. L’indice Ftse Mib ha segnato un recupero dell’1,24% a 28.288 punti, nonostante la debolezza del mercato americano. A fare da traino il settore bancario, dopo le modifiche apportate dal governo alla tassa sugli extraprofitti. Il recupero maggiore è stato di Fineco (+6,8%), Banco Bpm (+5,5%) e Unicredit (+4%).

In grande spolvero anche Tim (+5,5%), dopo le indiscrezioni di stampa sulla cordata per rilevare Netco. La ripresa del prezzo del petrolio e del gas mettono le ali ai titoli petroliferi: Eni chiude in progresso del 3% e Tenaris del 2,5%.

Delusione per Generali che perde l’1% dopo la semestrale che ha mostrato risultati in linea con le attese degli analisti.

Mercati americani in attesa del dato sull’inflazione

Indici in calo a Wall Street, dopo un’apertura piatta. Gli investitori attendono i dati sull’inflazione previsti nei prossimi giorni: domani, sono in programma i prezzi al consumo, venerdì i prezzi alla produzione. Gli esperti si chiedono quando la Federal Reserve comincerà a tagliare i tassi d’interesse, dopo undici rialzi in meno di un anno e mezzo.

A parte l’inflazione, gli investitori seguono con preoccupazione l’economia cinese, entrata in deflazione, e la tenuta delle banche statunitensi, dopo che Moody’s ha tagliato il rating di dieci istituti di piccole e medie dimensioni, tra cui M&T Bank e Pinnacle Financial. L’agenzia di credito ha inoltre messo sotto osservazione anche alcune banche di grandi dimensioni, come Bank of New York Mellon e U.S. Bancorp, che potrebbero presto subire un downgrade.