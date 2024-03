Piazza Affari chiude fiacca un trimestre indimenticabile Saipem spicca il volo

Le Borse europee chiudono fiacche l’ultima seduta del mese visto che domani saranno chiuse per le festività pasquali. Il Ftse Mib di Milano termina così attorno alla parità (-0,03%), pur rimanendo oltre i 34.700 punti, con gli investitori che attendono nuovi segnali dalle banche centrali su un possibile taglio dei tassi d’interesse per giugno. Domani, in questo senso, sarà la giornata clou, con i dati sull’inflazione di Francia e Italia, ma soprattutto il deflatore Pce Usa, la misura preferita dalla Fed per monitorare l’andamento dei prezzi. Intanto oggi sono arrivati segnali incoraggianti sul fronte macro, con il Pil Usa del IV trimestre rivisto al rialzo al 3,4%, ma anche dalle parole del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, secondo cui “i rischi per la stabilità dei prezzi si sono ridimensionati e si stanno realizzando le condizioni per avviare un allentamento monetario”.

Venendo ai singoli titoli a Piazza Affari, prosegue il rally di Saipem (+3,1%) con il giudizio positivo di Barclays. Torna a salire anche Brunello Cucinelli (+2,5%), insieme al lusso europeo, che traina anche Moncler (+0,96%). Corre anche Unicredit (2,19%), insieme al settore bancario (Euro Stoxx 600 Banche +0,7%). Bene Unipol (+0,67%), con l’ok della Consob all’Opa su UnipolSai Assicurazioni. Fronte opposto per Iveco (-2,06%), Stellantis (-1,27%) e St (-1,27%). Sul fronte dei cambi, l’euro perde terreno sul dollaro a 1,081 (1,082 della vigilia), il cross euro/yen è a 163,4 (da 163,69). Il petrolio è in rialzo di oltre un punto percentuale, con il Brent di maggio a 86,6 dollari al barile e il Wti a 82,75 dollari. In calo il gas che ad Amsterdam cede l’1,5% a 27,3 euro al MWh. Il Bitcoin si riporta vicino ai 71.000 dollari. Lo spread si attesta a 137 punti.