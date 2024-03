Piazza Affari rallenta dopo i record. Wall Street invece non si ferma più

Chiusura contrastata per i principali listini europei nell’ultima seduta della settimana dopo il rally della vigilia trainato dai record di Wall Street che si prepara a chiudere la settimana dell’anno. Un contributo importante al rialzo arriva anche dalla convinzione che la politica monetaria da parte delle banche centrali inizierà ad allentarsi. Vanno proprio in questo senso le parole del presidente della Bundesbank Joachim Nagel che ha parlato di un aumento delle «probabilità che vedremo un taglio dei tassi prima della pausa estiva», pur ribadendo la necessità di mantenere un atteggiamento prudente.

Così il Ftse Mib chiude a +0,1% restando sempre sopra la soglia dei 34mila punti; Francoforte +0,18% e Madrid +0,7%. Unica piazza negativa Parigi che lascia sul terreno lo 0,34% appesantita dal lusso. Oltreoceano piatta la Borsa americana con lo S&P che tratta poco sotto la parità. Venendo ai singoli titoli di Piazza Affari Nexi chiude in cima al Ftse Mib (+2,5%), seguita da Italgas (+2,13%) e Recordati (+1,9%). Fronte opposto per Brunello Cucinelli (-3%) che scivola in fondo al listino in scia a tutto il comparto europeo. Tonfo per Bioera che ha chiuso a -26%. Sul valutario, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,0809 (da 1,0816 della vigilia), l’euro/yen a 163,65 (da 164,75) e dollaro/yen a 151,40 (da 151,69). In calo il prezzo del petrolio con il Brent a 85,51 dollari (-0,30%) e il Wti a 80,84 dollari (-0,25%). Su il prezzo del gas che ad Amsterdam sale del 4,7% a 27,66 euro.