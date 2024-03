Piazza Affari al top in Europa al traino delle banche. Bene Leonardo

Prime fasi positive alla borsa di Milano all’inizio di una settimana che si preannuncia dai pochi scambi vista la festivita’ pasquale. Si aspettano indicazioni dai policymaker della Bce che in settimana dovrebbero intervenire in merito alla tempistica del taglio di tassi. Il Ftse sale dello 0,34% a 34.460 punti ed è al top in Europa. Il tasso del decennale si attesta al 3,640%. Apertura in leggero rialzo dell’euro sul dollaro: la moneta unica guadagna lo 0,12% a 1,0818 sul biglietto verde e passa di mano poco mosso sia sulla sterlina a 0,8582 pence che sullo yen, a 163,73. Dollaro/yen a 151,34 (-0,05%).

MERCATI SEMPRE PIU’ SU

Ieri IlSole24Ore ha di nuovo dato rilievo ai continui rialzi delle borse: in cinque mesi i listini azionari mondiali sono aumentati di circa ventimila miliardi, arrivando a 118mila miliardi. Con quest’ultimo rally, guidato per lo più dalle aspettative di un cambio della politica monetaria, il capitale delle società quotate ha superato il PIL mondiale, fermo a 105mila miliardi. Secondo Bill Gross, cofondatore e presidente per molti anni del fondo PIMCO, sui mercati c’è un “eccesso di esuberanza”. L’ultimo sondaggio di Bank of America dice che gli investitori professionali sono euforici, o quasi, perché sono convinti del fatto che l’economia rallenterà, ma di poco, l’inflazione continuerà a scendere, anche se non di tanto, le banche centrali taglieranno presto i tassi d’interesse. Cosa potrebbe andare storto? Il sondaggio dice che la prima preoccupazione è l’inflazione. Se i prezzi al consumo dovessero tornare a salire, i rischi di una correzione traumatica sarebbero alti.

TITOLI PIAZZA AFFARI

Ferrari +0,5%. RBC Capital alza il target price a 463 euro.

Tenaris Piper Sandler alza il target price degli ADR a 49 dollari.

Terna Santander alza il giudizio a Outperform.

Leonardo +1%. I ministri della Difesa di Germania e Francia hanno comunicato venerdì sera di aver riavviato il programma di realizzazione del carro armato destinato a sostituire i mezzi attuali. Il piano era stato congelato nel 2017.

Italgas Il Sole24Ore pubblica una lunga intervista a Barbara Morgante, la CEO della controllata greca Enaon fornisce delle indicazioni sull’aumento degli investimenti in Grecia. Enaon vale circa il 10% dell’Ebitda di Italgas.

Stellantis . La società cinese Leapmotor inizierà la produzione di utilitarie elettriche nello stabilimento di Stellantis in Polonia, nell’ambito della jv fra i due produttori di auto. Lo riferiscono a Reuters due fonti vicine alla situazione. Il gruppo ha comunicato che licenzierà circa 400 lavoratori statunitensi per ridurre i costi, aumentare l’efficienza e accelerare i piani di produzione di veicoli elettrici.

TIM . Il Tesoro sta valutando la possibilità di coinvolgere il fondo spagnolo di private equity Asterion come partner di minoranza per un’offerta su Sparkle, la divisione di cavi sottomarini del gruppo telefonico. Lo ha riportato venerdì Bloomberg News, spiegando che Tesoro e Asterion si stanno avvicinando alla firma di un accordo preliminare.

Pirelli ha sottoscritto un accordo con un gruppo di banche internazionali per una nuova linea di credito da 600 milioni di euro con scadenza ottobre 2028. La nuova linea, si legge in una nota, consentirà di rimborsare anticipatamente parte delle scadenze previste per il 2025, rafforzando il margine di liquidità e allungando le scadenze del debito.

Saes Getters . Con circa 350 milioni di euro previsti di cassa a disposizione, la società guarderà inizialmente a piccole acquisizioni, di aziende con ricavi tra 5 e 10 milioni. Lo afferma il presidente Massimo della Porta in un’intervista a Milano Finanza. Successivamente, aggiunge, verrà valutata un’operazione più consistente, nell’ordine di fatturato di 50-100 milioni, che potrebbe essere volta alla diversificazione del business o a un completamento delle attività esistenti.