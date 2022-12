Prada, da gennaio Andrea Guerra diventerà nuovo amministratore delegato

Al prossimo cda di Prada del 26 gennaio, Andrea Guerra sarà proposto come nuovo amministratore delegato del gruppo Prada

Patrizio Bertelli nuovo presidente

Al prossimo consiglio di amministrazione di Prada in programma il 26 gennaio, Andrea Guerra sarà proposto nel ruolo di amministratore delegato del gruppo Prada. Miuccia Prada manterrà l’incarico di direttore creativo di Miu Miu e Prada (quest’ultimo insieme a Raf Simons) e quello di consigliere di amministrazione. Inoltre, in occasione dell’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022, Patrizio Bertelli sarà proposto nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Prada spa, mentre Paolo Zannoni verrà proposto nel ruolo di vicepresidente esecutivo del consiglio di amministrazione e, allo stesso tempo, di presidente di Prada Holding.

I primi passi in Indesit

Andrea Guerra, manager 57 enne, ha mosso i suoi primi passi ai vertici di Indesit della famiglia Merloni, passando poi a guidare il gruppo Luxottica (2003) di Leonardo Del Vecchio ed Eataly (2016) di Oscar Farinetti. All’inizio di quest’anno si è dimesso dalla divisione hotel del colosso Lvmh. In Prada gestirà il passaggio generazionale tra l’attuale ad Patrizio Bertelli, 76 anni, al figlio di 34 anni Lorenzo. Il primogenito del manager e di Miuccia Prada è entrato in azienda nel 2017 e in questi anni si è occupato di sostenibilità.