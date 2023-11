A Piazza Affari prevale la cautela, vendite sui bancari

Piazza Affari apre debole, prevale la cautela

Prevale la cautela nelle prime battute di Piazza Affari. Alle 9.10 il Ftse Mib cede lo 0,2%. Milano è allineata con le altre piazze continentali, con Francoforte che cede lo 0,3% e Parigi in calo dello 0,33%. Chiusura in territorio positivo per Wall Street alla vigilia, con il Dow Jones che è salito dello 0,17% mentre il Nasdaq ha chiuso in progresso dello 0,9%.

Bene Poste e Enel dopo i risultati

Tra i titoli del listino milanese gli acquisti premiano Poste (+1,14%) e Enel (+0,82%) dopo i buoni risultati del trimestre. La migliore del paniere principale è però Recordati che sale dell’1,6%. In forte calo Bper Banca (-3,66%) e Banco Bpm (-2,84%), con quest’ultima che pure ha annunciato di prevedere un aumento della remunerazione degli azionisti per il prossimo anno. Continua la discesa di Cnh, che oggi cede il 3% dopo il tonfo della vigilia.

Stabile lo spread, con il rendimento del Btp decennale a 183 punti base in più rispetto al Bund tedesco.