Piazza Affari: le ambizioni si infrangono contro quota 28 mila

Al ribasso è favorito dall’inasprimento della tensione in Ucraina

Nuova flessione della Borsa di Milano che non riesce a superare lo scoglio di 28 mila punti L’indice Ftse Mib chiude a 27409 punti in ribasso dello 0,68%. A favorire il calo delle quotazioni contribuiscono diversi elementi a cominciare dall’innalzamento della tensione in Ucraina. Il presidente russo Putin ha sospeso la partecipazione di Mosca al programma sul controllo delle armi nucleari Start aprendo la porta a scenari apocalittici. Probabilmente si tratta solo di propaganda ma la paura cresce, Reale, invece, la stretta delle banche centrali, sia un Usa che in Europa.

Negativa Wall Street

Il governatore finlandese Olli Rehn ha lasciato immaginare nuovi rialzi in estate, hanno portato a una nuova flessione dei listini azionari europei. L’andamento negativo di Wall Street, appesantita dalle prospettive caute sui consumi arrivate da Walmart e Home Depot, non ha poi permesso un recupero nel pomeriggio. Parigi ha ceduto lo 0,64%, Francoforte lo 0,5% La tendenza dell’indice Ftse Mib resta negativo in direzione 26.500. Eventuali spunti oltre 28 mila appaiono al momento solo occasioni di alleggerimento,

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

BANCO BPM

Deutsche Bank ha alzato il target da 4,2 a 5,4 euro e rafforza il BUY. Il titolo ha chiuso a 4,05€

FINCANTIERI e LEONARDO

Secondo il Financial Times, la UE valuta l’acquisto di armi da destinare all’Ucraina con proprio bilancio per accelerare i tempi, BUY. Leonardo è stata la miglior blue chip della Borsa con un rialzo del 2,95% a 10,46€ Fincantieri ha perso il 3,92% a 0,6€

MEDIOBANCA

Deutsche Bank taglia da Hold a SELL, target 9,80 euro.Il titolo è rimasto stabile a 10,12€.

OBBLIGAZIONI

Chiusura in rialzo per lo spread sulle attese di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Bce visto i dati positivi sulla congiuntura economica diffusi oggi. A fine seduta, il differenziale tra il BTp decennale (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si è attestato a 193 punti dai 187di ieri. Il rendimento del titolo italiano è salito al 4,47% dal 4,33% . Il Bund a 2,54% massimo da inizio d’anno.

ENERGIA

PETROLIO

Apre in rialzo a New York guadagnando lo 0,75% a 76,91 dollari al barile. Il Brent scambia a 83 dollari.

GAS

In discesa del 2% a 48,8 euro per megawattora

VALUTE

Il cambio tra euro e dollaro si è mantenuto a 1,0671,

ORO

Invariato a 1.853 dollari.