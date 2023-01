L'indice di Piazza Affari recupera i livelli precedenti alla guerra, ma la scena è tutta per i Btp

La Borsa di Milano accelera nel finale scommettendo sulla Bce

Finale in crescendo per le Borse europee. A cominciare da Milano che, con passo avanti dello 0,31% a 25.981 punti. I bond in prima linea. Bloomberg riporta che la Bce, potrebbe rallentare il rialzo dei tassi già a partire da marzo. Le indiscrezioni confermano le dichiarazioni fatte alla tribuna di Davos da Mario Centeno, governatore della Banca Portoghese e membro del board dell’istituto di Francofotte.

Il rendimento del BTP a dieci anni scende a 3,87%, minimo da un mese. Lo spread si restringe a 178 punti che rappresenta il livello più basso da aprile. Per gli analisti di Websim-Intermonte c’è spazio per comprare BTP in ottica di lungo periodo. Resta forte l’ipotesi di un aumento di 50 punti base a febbraio, su marzo si ragiona invece su un rialzo più contenuto di 25 punti.

A Wall Street delude Goldman Sachs. Bene Morgan Stanley

Indiscrezioni che però vanno in direzione contraria a quanto affermato poco prima dal capoeconomista della Bce Philip Lane. Ma questo è comunque bastato per cancellare le perdite e permettere ai listini del Vecchio Continente di proseguire il rally di questo inizio 2023. E questo nonostante il “rosso” di Wall Street e le trimestrali in chiaroscuro delle grandi banche Usa (delude Goldman Sachs, sopra le attese Morgan Stanley) Francoforte ha chiuso in rialzo dello 0,33% a 15.184,45 punti e il Cac di Parigi che ha guadagnato lo 0,48% a 7.077,16 punti, mentre Londra ha segnato -0,09%, anche a seguito del crollo delle azioni del supermercato online Ocado, che ha subito un calo delle vendite.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

L’andamento dei titoli segnalati questa mattina:

LEONARDO

Goldman Sachs promuove da Neutral a BUY, target invariato a 11,70 €. Oggi è stata la miglior blue chip di Piazza Affari con un rialzo del 4,9%

STM

Barclays avvia la copertura con un giudizio interessante e un target a 60 €. Ha chiuso in rialzo del 2,07% a 38,75 €.

BOND

Il BTP decennale accelera dell’1% nel finale di giornata con il rendimento che scende sul livello più basso da un mese a 3,87%. Dal primo gennaio ad oggi l’incremento è intorno al 6,80%. Lo spread BTP/Bund si restringe a 178 punti base, il livello più basso da aprile scorso. C’è denaro sull’intero comparto obbligazionario governativo della zona euro in seguito alle indiscrezioni riportate da Bloomberg, secondo cui la Bce starebbe valutando di rallentare il ritmo del rialzo dei tassi dopo un aumento da 50 punti base in febbraio.

ENERGIA

Petrolio

In rialzo dell’1%. L’Opec ha detto che la domanda petrolifera cinese rimbalzerà quest’anno grazie all’allentamento delle restrizioni contro il Covid-19 e trainerà la crescita globale, e ha espresso ottimismo sulle prospettive dell’economia mondiale nel 2023.

Gas

In rialzo dell’8%, dopo aver segnato in avvio nuovi minimi da oltre un anno per effetto delle temperature più miti e del boom dell’import di GNL (gas naturale liquefatto). Da inizio anno il calo è arrivato a sfiorare il 30%.

VALUTE

Euro a 1,0843 dollari

ORO

A 1.902 dollari, -0,5%.