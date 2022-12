Milano parte in leggero rialzo. Enel bocciata da S&P

Milano segnala una partenza in crescita dello 0,3%. A spingere la chiusura positiva di Wall Street dopo cinque sedute di ribasso e la forza delle Borse orientali. In particolare quelle cinesi che hanno toccato i massimi da tre mesi. Il miglioramento è stato favorito dalle dichiarazioni della segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen secondo cui la recessione del 2023 non è inevitabile.

ANALISI DELLA TENDENZA

Nel medio periodo, le implicazioni tecniche dell’indice FTSE MIB restano positive. Gli indicatori di breve periodo invece evidenziano una frenata. A questo punto, non dovrebbe stupire un deciso rallentamento in avvicinamento a quota 24.500. Attesa una fase di assestamento per smaltire gli eccessi di medio periodo.

TITOLI SOTTO LA LENTE

BANCA MEDIOLANUM

Intesa Sanpaolo ha alzato da 8,6 a 9,5 € il TP

BANCHE

Intesa Sanpaolo e Unicredit annunceranno oggi i risultati dei rimborsi delle operazioni TLTRO.

CAMPARI

Pernod Ricard ha annunciato un investimento da 238 milioni di euro per costruire n una nuova distilleria nel Kentucky. Il whisky è uno dei super alcolici con le migliori prospettive di crescita.

ENEL

S&P taglia il giudizio portandolo a “negativo”. Come spiegazione cita i rischi di esecuzione del piano di cessioni per 21 miliardi . Per Websim la eventuale debolezza è occasione d’acquisto.

LEONARDO

Il gruppo diventa partner strategico di un’alleanza per i sistemi di Difesa con UK e Giappone. Notizia positiva per il titolo

MONDADORI

Intesa Sanpaolo ha ridotto da 2,7 a 2,5 € il TP

POSTE

UBS ha alzato il TP a 9,7 € da 9,2 €

PILLOLE DALL’ESTERO

APPLE

Morgan Stanley ha tagliato ulteriormente le stime sulle consegne degli iPhone da 85 milioni a 75,5 milioni per via delle restrizioni produttive in Cina.

BOEING

Gli analisti di Bank of America hanno alzato il TP a $ 190 da $ 165, mantenendo la raccomandazione Neutral sul titolo.

BP

Ha siglato un memorandum of understanding con il governo egiziano per uno stabilimento di idrogeno verde nel paese.

CIENA

Il fornitore di apparecchiature di rete per telecomunicazioni e servizi software ha annunciato una trimestrale ampiamente superiore alle attese. Nel quarto trimestre l’utile per azione si è attestato a 0,61 dollari su ricavi per 971 milioni. Gli analisti avevano previsto un utile a 0,08 dollari su ricavi per 850 milioni.

CREDIT SUISSE

Avviata la fase finale di un’offerta in contanti da 4 miliardi di franchi svizzeri (4,25 miliardi di dollari). Il capitale servirà ad avviare la riorganizzazione , dopo anni di scandali.

EXXON MOBIL

Ha aumentato del 10% il buy-back dopo gli utili record registrati a seguito dell’aumento dei prezzi. La società riacquisterà 50 miliardi di dollari di azioni fino al 2024, aumentando il plafond precedente da 30 miliardi

GAMESTOP

Ha chiuso il trimestre con un calo delle vendite anno su anno dell’8,5% a 1,19 miliardi di dollari. La perdita per azione è stata pari a 31 centesimi. Le due voci del conto economico sono peggiori delle aspettative.

GENERAL ELECTRIC

ha dichiarato che si aspetta che la sua unità sanitaria (GE Healthcare) che sarà scorporata all’inizio del prossimo anno, avrà una crescita organica dei ricavi a medio termine a una cifra. GE Healthcare si aspetta che l’invecchiamento della popolazione, le malattie croniche e l’aumento della classe media in una serie di mercati emergenti guidino gli obiettivi di crescita dell’azienda, ha dichiarato l’A.D dell’unità Peter Arduini durante una conferenza per l’investor day.

MARTIN MARIETTA MATERIALS

In un report dedicato ai produttori di materie per l’edilizia, JP Morgan conferma il giudizio Overweight ma taglia il TP a 395 euro.

MODERNA / PFIZER-BIONTECH

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti (FDA) ha autorizzato le vaccinazioni di richiamo COVID-19 aggiornate da Moderna e Pfizer per bambini a partire dai 6 mesi di età.

NESTLE

Hsbc ha tagliato il rating sul titolo del colosso alimentare a HOLD da BUY.

ROCHE

Via libera negli Stati Uniti a un test progettato per diagnosticare la malattia di Alzheimer in modo più accurato e rapido. L’analisi in soggetti di età superiore ai 55 anni.

SAUDI ARAMCO

Secondo quanto riporta Bloomberg, Saudi Aramco Base OIL, l’unità di raffinazione della compagnia petrolifera saudita, ha fissato il prezzo dell’IPO a 99 riyals.. Tale valore fisserebbe la raccolta a 4,95 miliardi di riyals, pari a oltre 1,3 miliardi di $.

THE HERSHEY COMPANY

Ubs alza a BUY il giudizio sulla società dei dolciumi, il nuovo TP è 269 dollari.

UNILEVER

starebbe valutando la vendita di un portafoglio di marchi di gelati statunitensi che potrebbe valere fino a 3 miliardi di dollari. Lo riferisce Bloomberg, aggiungendo che sono in vendita i marchi Klondike e Breyers, ma non Magnum e Ben & Jerry’s.

WIZZ AIR (Londra)

BofA Global Research ha alzato il rating sul titolo della compagnia aerea a BUY da Neutral.

VOLKSWAGEN

Bentley, controllata dal gruppo tedesco dal 1998, prevede un leggero calo della produzione nel 2023 poiché le chiusure in Cina hanno rallentato gli ordini.