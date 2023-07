Piazza Affari in rimonta dopo il lavoro Usa. Brilla Saipem

Borsa di Milano spinta da bancari e petroliferi

Bancari e petroliferi spingono Piazza Affari che chiude da maglia rosa l’ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,99%, con Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,5%) positive Male Londra e Madrid. La seduta è stata caratterizzata dalla pubblicazione del rapporto del lavoro Usa: a giugno sono stati creati meno posti di lavoro del previsto (209mila, ai minimi da dicembre 2020) ma la disoccupazione è scesa al 3,6% dal 3,7%. Sebbene si tratti del dato mensile più basso dalla pandemia resta che il mercato Usa è forte. In particolare, la retribuzione media oraria è aumentata più del previsto: altro segnale che la domanda di lavoro rimane solida. Per questo gli analisti restano convinti che la Federal Reserve continuerà per la sua strada«Non c’è nulla nei dati che possa indurre la Fed a frenare un rialzo dei tassi a luglio», ha commentato Greg Wilensky, Head of US Fixed Income di Janus Henderson. Intanto, Wall Street procede poco mossa.

Intermonte boccia Amplifon

Tra i titoli, a Piazza Affari in evidenza Saipem (+4,7%) e Iveco Group (+3,75%), quando ha chiuso in rosso Amplifon (-1,7%), con gli analisti prudenti sulle tendenze del mercato per il secondo trimestre dell’anno: Intermonte ha abbassato il giudizio sul titolo a “neutral” (da “outperform”) con un taglio del target price a 35 euro (dai precedenti 41 euro). L’esordio boom di thyssenkrupp Nucera alla Borsa di Francoforte (+17%) ha spinto a Milano l’azionista De Nora (+5,86%).

Passo avanti del gas

Sul mercato dei cambi, la moneta unica ha riconquistato la soglia di 1,09 dollari dopo il dato sul lavoro Usa e in chiusura passa di mano a 1,0949 dollari (1,0883 in avvio e 1,0836 ieri in chiusura). In progresso il petrolio: il contratto settenbre sul Brent sale dell’1,45% a 77,63 dollari al barile e quello scadenza Agosto sul Wti dell’1,56% a 72,92 dollari al barile, quando ad Amsterdam il gas guadagna il 2,2% a 33 euro al megawattora.