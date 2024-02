Piazza Affari perde terreno. Vola Mps (+6%) dopo i conti

Seduta in calo per Piazza Affari alle prese con i risultati del settore bancario. L’indice Ftse Mib ha perso lo 0,44% a 30.981 punti. Performance a due facce per i titoli bancari, con il boom (+6%) di Monte dei Paschi che stamane ha presentato un bilancio 2023 risanato e annunciato il ritorno al dividendo. Al contrario, dopo i dati record di ieri, perde oltre il 2% Intesa Sanpaolo, mentre c’è attesa per i numeri di Banco Bpm (+0,44%). Bene anche Bper che recupera l’1%.

L’aumento sopra le stime delle scorte di petrolio fa invece scivolare Saipem (-3%) e Tenaris (-1,55%). Male anche Tim (-1,4%) in attesa del cda di questa sera che deve decidere sull’offerta di Sparkle.

Intanto Adriana Kugler, membro del Consiglio dei governatori del Federal Reserve System, ad un evento del Brookings Institution a Washington DC si è detta “soddisfatta dei progressi sull’inflazione e sono ottimista sul fatto che continuerà, ma osserverò attentamente i dati economici per verificare la continuazione di questi progressi. Questo approccio è la strada più sicura per raggiungere e mantenere entrambi gli obiettivi economici del FOMC e per promuovere un’economia che avvantaggi tutti in America”.