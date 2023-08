Piazza Affari in forte rialzo (+1,19%). Vola Tim (+3,35%)

Piazza Affari ha chiuso in rialzo la prima seduta settimanale con il Ftse Mib a +1,19% e 28.544 punti. Il focus degli investitori è puntato sui dati chiave dell’inflazione e dell’occupazione che questa settimana offriranno ulteriori indizi sul percorso dei tassi di interesse della Federal Reserve. Sui mercati è tornata inoltre la fiducia alimentata dal pacchetto di interventi a sostegno della finanza locale annunciato nel fine settimana dalle autorità cinesi.

Pechino ha dimezzato la tassa sulle transazioni di Borsa, una misura significativa volta a ripristinare la fiducia nel secondo mercato azionario mondiale in un contesto di rallentamento dell’economia. Il taglio, entrato in vigore oggi, è il primo dal 2008.

Sul listino azionario in evidenza Stm che ha guadagna l’1,27%, Pirelli +0,91% e Stellantis +1,27%. Ben intonata Telecom Italia con un +3,35% nel giorno del Consiglio dei ministri che potrebbe rendere operativo l’accordo siglato tra il ministero dell’Economia e il fondo Kkr per entrare eventualmente con una quota del 20% in Netco.

Tonico il settore bancario con Banco Bpm che è avanzata dell’1,45%, Bper Banca che ha registrato un progresso del 2,52%, Unicredit che ha segnato un +1,93% e Intesa che è cresciuta dell’1,22%. Tra gli energetici, infine, Eni ha guadagnato l’1,02% ed Enel lo 0,34%.