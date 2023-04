Brillano i conti di Microsoft e Alphabet. Nuovo crollo di First Republic

Il Nasdaq dopo le trimestrali di Microsoft e Alphabet

Apertura in rialzo per la Borsa di Wall Street e fari puntati sul Nasdaq, dopo la pubblicazione delle trimestrali delle Big Tech USA Alphabet e Microsoft, migliori delle attese. La holding a cui fa capo Google ha annunciato un utile netto in calo a 15,05 miliardi di dollari, a 1,17 dollari per azione, rispetto ai 16,44 miliardi (1,23 per azione), dello stesso trimestre dell’anno precedente. L’EPS a quota 1,17 dollari ha superato tuttavia gli 1,07 dollari stimati dagli analisti. Il fatturato di Alphabet è salito del 3% su base annua a $69,79 miliardi, rispetto ai $68,9 miliardi previsti dal consensus.



Quanto a Microsoft che ha annunciato l’intenzione di continuare a scommettere sull’intelligenza artificiale, l’utile per azione si è attestato a 2,45 dollari superiore ai 2,23 dollari per azione attesi dagli analisti. Il giro d’affari è ammontato a 52,86 miliardi oltre i 51,02 miliardi stimati dal mercato. Il focus degli investitori si concentra, però, anche su First Republic, il cui titolo è affondato ieri di quasi il 50% dopo la pubblicazione dei dati relativi alla fuga dei depositi del primo trimestre e che oggi sta perdendo un ulteriore 15%. Il tracollo dei depositi è stato pari a -40% a 104,5 miliardi.