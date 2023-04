Brunello Cucinelli, ricavi primo trimestre a 265 milioni (+34%)

(Teleborsa) – Il primo trimestre 2023 di Brunello Cucinelli si conclude con risultati molto, molto importanti, riportando una crescita del 34,7%, registrata in modo diffuso ed equilibrato all’interno delle diverse aree geografiche e in entrambi i canali di vendita.

Crescite in tutte le aree geografiche: Americhe +42,9%, Europa +15,8%, Asia +56%. Incremento dei ricavi in entrambi i canali di vendita: retail +63,7%, wholesale +4,7%.

Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda ha commentato: “Il primo trimestre di quest’anno si è chiuso con dei risultati eccellenti. Non vi è dubbio che stiamo raccogliendo i frutti positivi del tempo felice che vive il nostro brand sia per lo stile che rappresenta e forse per il modo di condividere le idee con tutti i nostri interlocutori. Riguardo alla nostra fascia di mercato del lusso assoluto, alla quale apparteniamo, seguitiamo ad avere una visione molto positiva per l’intero anno a venire. Ogni giorno lavoriamo a nuovi progetti per capi di abbigliamento di grande qualità, manualità ed esclusività, e ci fa piacere immaginare che gli stessi esprimano un gusto raffinato e contemporaneo. La forte positività generata dalle collezioni Autunno Inverno 2023 Uomo-Donna, insieme al gradevolissimo giudizio espresso dai nostri stimati multibrand e dai giornalisti internazionali; la bella atmosfera che si respira nelle boutique e gli importanti piani di investimento in comunicazione ed eventi nei negozi e nelle Case Cucinelli ci fanno immaginare per l’anno in corso una importante crescita di fatturato intorno al 15%”.