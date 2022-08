Il mercato futures dell’oro

Un gran giurì federale a Chicago, nello Stato dell’Illinois, ha condannato due ex dipendenti della banca di investimenti statunitense Jp Morgan, Gregg Smith e Michael Nowak, per frode telematica. Lo riferisce il “Wall Street Journal”. I due lavoravano nella divisione della banca per il trading di metalli preziosi, e avrebbero manipolato in maniera illegale i prezzi dei futures su oro e argento.

La condanna è stata annunciata nel quadro di un’indagine che il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha portato avanti per più di sette anni, per il contrasto alla pratica dello “spoofing”, che consiste nell’immettere sul mercato un ampio flusso di proposte di negoziazione, generando informazioni fittizie per orientare illegalmente le contrattazioni sulla base dei propri interessi. La banca ha ammesso gli illeciti nel 2020, pagando una multa da 920 milioni di dollari per aver manipolato il mercato dei futures su oro e argento.