La speaker della Camera Nancy Pelosi

È finita com’era previsto, con i Repubblicani che hanno conquistato la Camera. Dopo nove giorni di spoglio è arrivato l’esito delle elezioni di medio termine degli Usa. Con il successo in California del candidato Mike Garcia, i conservatori sono arrivati a quota 218 dei 435 seggi che compongono l’aula.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è complimentato per il risultato. “Congratulazioni – ha detto il presidente – al leader McCarthy per la conquista dei Repubblicani alla Camera. Sono pronto a lavorare con loro per ottenere risultati per le famiglie dei lavoratori”.

La sconfitta dei democratici porta anche all’uscita di scena di Nancy Peloso da speaker della Camera. A lei era stata offerta l’Ambasciata in Italia, ma ha rifiutato. Il futuro speaker Kevin McCarthy ha esultato per la vittoria dei conservatori. “I Repubblicani hanno ufficialmente ripreso la Camera del popolo. Gli americani sono pronti per una nuova direzione e i Repubblicani della Camera sono pronti a darla”, il suo tweet.