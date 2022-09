L’uomo più ricco del mondo

Elon Musk sorpassa Jeff Bezos e diventa l’uomo più ricco del mondo. Con un patrimonio stimato in 251 miliardi di dollari, mister Tesla batte il capo di Amazon e si colloca al primo posto della classifica redatta ogni anno da Forbes. A permettere a Musk di conquistare il primo posto l’incremento del valore in Borsa delle auto elettriche, salite di 60 miliardi di dollari rispetto ai valori del 2021, e l’aumento delle stime di SpaceX, valutata intorno ai 127 miliardi, con un aumento di valore di quattro volte in tre anni.

Ma Musk si porta a casa anche un altro record. È l’unico tra i ricchi di Forbes ad avere incrementato il proprio patrimonio fra il 2021 e il 2022. Il fondatore di Amazon, infatti, ha perso 50 miliardi (da 201 a 151). Recentemente Musk aveva raccontato anche come era riuscito a perdere 9 chili. con il digiuno intermittente, affermando di sentirsi «più in salute».

L’uomo più ricco del mondo aveva annunciato il suo cambiamento su Twitter, il social che lo vede al centro di una causa miliardaria. Va ricordato che il digiuno intermittente non è, prò, molto consigliato dai nutrizionisti. Uno dei principi su cui si basa è quello del 16/8, dove 16 sono le ore di digiuno e 8 le ore in cui vengono devono venire consumati 2 o 3 pasti. Una strategia alimentare che va ad incidere sul metabolismo.