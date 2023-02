Le azioni da comprare oggi a Milano: in luce Unicredit

Le azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari

Le Borse dell’Europa viste aprire in ribasso, future dell’indice EuroStoxx 50 -0,7%. dopo l’incidente del pallone cinese abbattuto dagli Usa. La migliore azione di oggi 6 febbraio a Piazza Affari è Unicredit. Vendere Anima

COMPRARE E VENDERE OGGI

ANIMA

raccoglie solo 34 mln a gennaio, SELL. Jefferies preferisce B. GENERALI e MEDIOLANUM a FINECOBANK.

UNICREDIT:

BNP alza il target da 22,7 a 26 eu, è il più alto tra il consenso di Bloomberg, Comprare

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

CROWNFUNDME

Sul portale è partita la raccolta di capitali di Bio4Dreams, un incubatore (certificato dal MISE) di startup innovative in ambito Biotech. I fondi raccolti su CrowdFundMe serviranno ad accelerare l’espansione di Bio4Dreams, all’interno di un percorso che prevede la quotazione in Borsa nel 2025. Bio4Dreams possiede un portafoglio diversificato di 12 aziende partecipate il cui valore attuale è stimato in 57.560.000 euro Nel team dell’incubatore, che vanta partner del calibro di Janssen Cilag S.p.A., c’è Laura Iris Ferro (co-founder), tra le 50 Most Powerful Women di Fortune Italia e fondatrice di numerose biotech (tra cui Gentium, quotata al Nasdaq).

ILBE

“Lamborghini: The Man Behind the Legend” è fra i più visti su Prime Video. Dal 19 gennaio, giorno in cui è sbarcato sulla piattaforma, il film, prodotto da Lambo Film e realizzata attraverso la produzione esecutiva curata da Ilbe è stato per 13 giorni tra i tre film più visti della piattaforma. Per un periodo di 8 giorni è stato il più visualizzato. Ma non è tutto. “Applause”, parte della colonna sonora di Tell It Like a Woman, film prodotto da Ilbe, ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior canzone.

LINDBERG

Ha rilevato il 52% della Smit Srl, società attiva nell’offerta di impianti e soluzioni di riscaldamento e di manutenzione delle caldaie. L’operazione, del valore del valore di 72.806,76 euro, ha una valenza strategica industriale e commerciale, perché consente a Lindbergh di espandere la propria divisione “Network Management”, il cuore dell’attività sociale.

ORSERO

Accelera in rialzo. Venerdì +4,87% a 15,94€ , portandosi su quotazioni che non vedeva da oltre 4 mesi. Il mercato ha apprezzato le indicazioni fornite in merito alle stime 2023: Attesi ricavi fra 1,44 e 1,51 miliardi di euro, +29% circa rispetto alle previsioni 2022, diffusa il 12 settembre dello scorso anno. Da inizio 2023 l’azione è salita del 20%. Aveva terminato il 2022 con un ottimo +13%. Il consenso Bloomberg registra 3 Buy con target price medio a 21,17 euro.

. TENDENZA

FTSE MIB (26.950)

La prima settimana di febbraio estende il rally partito a ottobre. A questo punto, il prossimo ostacolo serio da superare è sui top in zona 28mila punti.

PREVISIONI

Nell’ultima riunione della Fed “non si è verificato ciò che il mercato si aspettava, ovvero una forte reazione contro l’allentamento delle condizioni finanziarie negli ultimi due mesi”, sottolinea Jake Jolly, senior investment strategist di Bny Mellon Investment Management. Poiché non è stato così, il mercato sta percependo che la fine di questo ciclo si sta avvicinando. E questo è un bene per l’azionario.

ANALISI TECNICA

BANCA SISTEMA

Con la chiusura a 1,78€ ritorna verso i top di periodo toccati in settimana. Lo scenario per il settore è sempre più favorevole. Si può comprare anche adesso, visto l’ampio spazio di rialzo

BANCO BPM

4,1€ : il rally prosegue in modo ordinato. Con la rottura di zona 3,80/4,0 punta a 5,6€

INTESA SANPAOLO

2,38€ . La brusca reazione negativa ai dati trimestrali molto robusti ha il sapore delle prese di profitto. Sfruttare la flessione per comprare.

TELECOM ITALIA

Consolida a 0,28€ sostenuto dalle ipotesi speculative.Il quadro è in miglioramento.

THE ITALIAN SEA GROUP

Chiusura a 6,95€ Il superamento delle resistenze in zona 6 euro favorisce il proseguimento del rally, partito dai minimi di 4€ verso i top assoluti a 7,6€.

TINEXTA

Chiusura a 25,52€ La correzione non invalida i segnali favorevoli ad una ulteriore estensione di medio periodo. Bregal Milestone ha versato ulteriori 30 milioni di euro, raggiungendo una partecipazione di circa il 16% nel capitale di Infocert. Raccomandazione su Tinexta di Websim è MOLTO INTERESSANTE, con target price a 30 euro. Sfruttare i ribassi per comprare.

UNICREDIT

A 18,02€ prezzo sui top dal 2015. Il superamento delle resistenze in zona 16 eu proietta target verso la fascia successiva, importante spartiacque di medio periodo, in zona 18-20€

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

CLEANBNB –

ENVENT ha confermato il giudizio Outperform sulla società attiva nel settore degli affitti brevi. Il TP viene mantenuto a 2,3 € ed esprime, un potenziale rialzo di oltre il 100% Per il 2023, è attesa una continua crescita del settore dei viaggi e del turismo, soprattutto in Europa. L’inflazione crescente spinge inoltre i turisti a cercare alloggi convenienti. In Italia stanno anche aumentando le case secondarie disponibili per affitti a breve termine, e i proprietari sono sempre più in cerca di un reddito aggiuntivo. Secondo gli analisti, il 2023 dovrebbe essere l’anno del ritorno all’utile, atteso a 0,3 milioni di euro. I ricavi dovrebbero attestarsi a 13,2 milioni, dai 8,9 milioni precedenti. Il margine operativo dovrebbe raggiungere la cifra di 1 milione, contro quella precedente pari a 0,2 milioni.

CNH

Equita Sim ha alzato il Tp a 17,5 €. “Buon quarto trimestre. Poche previsioni sul 2023, comunque migliori. Alziamo stime e TP. Delisting da Milano, ma ci vorrà un anno”, sintetizzano gli analisti. Mediobanca Securities ha alzato il TP a 20,8 € da 20 €, di riflesso a un aggiornamento delle stime dopo conti del quarto trimestre oltre il consensus e le attese degli stessi analisti in termini di Ebit Industriale.

FERRARI

Equita Sim ha alzato a 213 € il TP “Quarto trimestre 2022 e previsione 2023 superiori alle attese”. Jefferies ha alzato da 225 a 235€. Mediobanca da 239 a 276 €, confermando la raccomandazione Outperform. I conti del quarto trimestre 2022 hanno battuto le attese e le stime 2023. Oddo BHF ha alzato da 270 a 300 € il TP, confermando la raccomandazione Outperform. Credit Suisse ha alzato il TP da 290 a 310 $, confermando la raccomandazione Outperform. Intesa Sanpaolo ha alzato il TP da 244,8 a 285,2 €

GEOX

Intesa Sanpaolo ha alzato da 0,95 a 1,1 € il TP confermando la raccomandazione ADD. I dati preliminari 2022 hanno “dimostrato l’abilità di Geox di conseguire i progressi previsti dal piano 2022-2024, non solo sui ricavi, ma anche sul recupero della redditività”, spiegano gli analisti. Le stime di ricavi 2022-2024 vengono migliorate in media del 4,3% Per WebSim– ha colto l’occasione per intraprendere un profondo turnaround durante la pandemia, lasciando l’azienda più snella e meglio posizionata per affrontare la fase attuale, con focus sui prodotti, rinnovamento del marchio e ottimizzazione dei modelli logistici. I risultati sono già visibili nonostante i venti contrari una tantum che ne hanno mitigato il pieno potenziale. Dopo i risultati preliminari del 2022, le valutazioni attuali sembrano ancora più depresse di prima. Il titolo è scambiato a circa 4 volte rispetto al suo storico – e giusto – multiplo di 8 volte. Gli analisti spinti dai risultati riportati e dalle prospettive alzano il TP a 1.4 € da 0,92 €, Raccomandazione INTERESSANTE.

OPENJOBMETIS

Equita Sim conferma rating BUY e TP di 10,8 € dopo il “rassicurante” previsione da parte di Assolavoro sul settore della somministrazione. I messaggi sono rassicuranti (sebbene prettamente qualitativi/generici), segnalano gli esperti, che notano come l”azienda abbia una struttura “finanziaria solida”.

PIRELLI

Morgan Stanley ha alzato da Equal-Weight a Overweight il giudizio, con TP a 5,5 €. “Apprezziamo la strategia di Pirelli e vediamo la domanda di sostituzione per i pneumatici di alta gamma solida. Il titolo appare su valutazioni basse”

RACING FORCE

Fra i leader mondiali per i caschi e altre attrezzature di sicurezza , è diventato “emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante”. Il numero degli azionisti, diversi dai soci di controllo, che detengono complessivamente almeno il 5% del capitale sociale è superiore a 500. Negli ultimi sei mesi, il titolo ha guadagnato circa il 21%. La società si è quotata nel novembre del 2021 ad un prezzo di collocamento di 4,5 euro, ora tratta a 5,15 euro. Il titolo è coperto da Midcap, che ha assegnato il giudizio Buy (Molto Interessante), con target price pari a 6,1 euro.

2)BOCCIATI

Nessuna segnalazione

3)NEUTRALI

INTESA

Jefferies conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 2,4 € dopo i conti 2022. Gli analisti apprezzano la conferma del buyback, ma evidenziano come la stima sull’utile 2023 ben oltre 5,5 mld € si confronti con un consenso a circa 5,8 miliardi

PILLOLE DALL’ESTERO

ASOS

Deutsche Bank ha tagliato il rating sul titolo del rivenditore di abbigliamento e accessori su internet a HOLD da BUY.

CASINO

Gli analisti hanno sottolineato che le trattative con TERACT per unire le attività di retail francesi non serviranno a compensare l’urgente necessità, per il gruppo di supermercati, di ridurre il debito.

OBBLIGAZIONI

Treasury Note a dieci anni a 3,54%, da 3,37% di venerdì mattina. Il Bund 10 anni tedesco a 2,08% da 2,28% del giorno prima. BTP decennale a 3,83% da 4,28%. Secondo due fonti interne al consiglio, previsti almeno altri due rialzi entro maggio da 25 o 50 punti base per arrivare al 3,50% o poco superiore. Comprare Btp ogni volta che supera la barriera del 4%

ENERGIA

PETROLIO

Ha toccato venerdì i minimi delle ultime cinque settimane. Stamattina risale a 73,6 dollari il barile, +0,5%. Da ieri è in vigore in Europa, l’embargo sul diesel russo.

GAS

Ha chiuso in ribasso del 4% a 57 euro, da inizio anno -24%. In netto calo la bolletta del gas di gennaio. L’Arera segnala che per la famiglia tipo (con consumi medi di 1.400 metri cubi annui) in tutela si registra una diminuzione del 34,2% rispetto a dicembre.

VALUTE

Euro a 1,089 sul dollaro. Antonio Cesarano, global strategist di Intermonte, afferma che “In prospettiva, l’inflazione generale potrebbe continuare a calare mentre quella core potrebbe intraprendere lo stesso percorso dopo aver prima attraversato una fase laterale di 2/3 mesi intorno al 5%. In questo scenario, già entro maggio (al massimo giugno) la BCE potrebbe aver ultimato il processo di rialzo dei tassi prima di una pausa di qualche mese. Gli operatori stanno iniziando già a posizionarsi in questo senso”.

O RO

Stamattina rimbalza a 1.877 dollari, +0,5%. La performance da inizio anno resta eccellente: +5%. Lo scenario dipinto dai banchieri centrali depone ancora a favore di un rialzo. La rottura dei top di gennaio a 1.950 dollari aprirà la strada ad un allungo verso i top assoluti a 2.070 dollari. I ribassi verso 1.800 dollari sono occasione per comprare.



LA FRASE DEL GIORNO

La direzione iniziale del mercato poco prima di un grosso annuncio è quella che proseguirà nel futuro; ciò è dovuto al fatto che c’è sempre qualcuno che sa le cose prima, e qualcun altro che arriva in ritardo e fa proseguire il trend.